"On est à l'équivalent du pic de la première vague"

Votre appel au secours pour des renforts sanitaires a déclenché quasi instantanément une réponse de l'État avec l'envoi de dizaines de soignants. Avec du recul, ces renforts métropolitains ont-ils tardé à venir ?



"Cette analyse est difficile à porter, car quand on a besoin de renforts, ils arrivent toujours trop tard. La rapidité de la crise a été si aiguë qu’il a fallu regrouper et trouver ces soignants spécialisés. En simultané, il y avait également la crise aux Antilles…Évidemment qu’on aurait préféré les avoir un petit peu avant, mais il n’y a aucun reproche à faire là-dessus. Il sont arrivés et nous ont aidés. À ce moment là, on a pu augmenter le nombre d’infirmiers et d’aides-soignants par patients et réguler le nombre de gardes. Ça nous a permis de nous ressourcer, donc merci à eux."



Comment s'organise la répartition des renforts sanitaires avec la baisse des patients ? Certains sont-ils rentrés ? D'autres vont-ils venir ? Aujourd'hui, combien sont toujours déployés pour soutenir le CHPF ?



"Il y en a encore une soixantaine à ce jour. La répartition se fait à la fois sur la réanimation et sur les autres services du CHPF. Il y a surtout une part de ce personnel qui nous aide à la réhabilitation de patients. C’est quelque chose de très important à comprendre. Certaines personnes qui ont eu la maladie Covid gardent des séquelles. C’est ce qu’on appelle les Covid longs. Ils ne sont plus contagieux mais ils ont des séquelles respiratoires. Il faut alors les rééduquer à la marche et à l’effort. À ce sujet, la réserve sanitaire va nous envoyer encore du personnel en octobre, avec notamment des kinésithérapeutes qui vont aider à la réhabilitation de ces patients."



Comment s'organise le contrecoup de la crise en termes de gestion des ressources humaines ? Notamment pour les soignants ultra mobilisés depuis plus de deux mois.



"Aujourd’hui, il y a une grande fatigue psychologique et physique du personnel. Ils ont été sur le pont en permanence nuits et jours. Et puis un soignant civil n’est pas prêt à traiter de la médecine de catastrophe et à faire face à autant de décès. Je pense aussi à l’équipe de la morgue qui a été extrêmement sollicitée. Il n’empêche qu’il faut retourner à la normalité le plus vite possible. On est en train de prévoir un plan de reprise, notamment au niveau de l’activité chirurgicale et du bloc opératoire pour que l’on puisse à la fois faire l’effort de mettre en repos le personnel qui le nécessite et reprendre une activité pour que l’on puisse faire face au retour des patients non-Covid."



Quels enseignements de cette crise sans précédent tirez-vous ? Ferez-vous les mêmes choix si une troisième vague venait à se déclarer au fenua ?



"Déjà, on a appris qu’une vague pareille pouvait nous tomber dessus. On ne l’imaginait même pas, alors que la première vague nous avez déjà sidérés. Avoir un tel pic épidémique avec une incidence de plus de 3 300 cas positifs pour 100 000 habitants, c’était inimaginable. On a appris comment ce type de crise pouvait arriver. Ce qu’il faut qu’on en tire comme enseignement, c’est que même on n’a pas été complètement désorganisé, il faudra que l’on aille plus vite la prochaine fois. Pour ça, il paraît raisonnable de prévoir un service complet dans l’hôpital qui serait dédié, prêt à l’emploi et armé avec le matériel de réanimation. Derrière ça, il faudrait se préparer avec une réserve sanitaire qui serait celle de l’hôpital avec des infirmiers qu’on sélectionnerait dans les différents services et que l’on formerait de façon régulière. On pourrait placer des patients dans cette unité pour maintenir la formation. Le jour où une autre crise survient, alors on sera prêts à augmenter notre capacité tout de suite et à faire face à la situation. C’est donc l’idée d’une réanimation éphémère avec un personnel prêt à l’emploi et maintenu en formation."