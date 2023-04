Omai, deux visions du monde sur la scène du Petit théâtre

Tahiti, le 31 mars 2023 – Oh my !... Omai !, la deuxième pièce de Titaua Porcher, sera présentée au Petit théâtre de la Maison de la culture les 5 et 6 avril. En faisant revenir Omai, personnage historique du XVIIIe siècle, dans le Papeete d'aujourd'hui, elle invite à la réflexion sur la société actuelle.



La troupe Les porteurs d'histoire(s) présente, les mercredi 5 et jeudi 6 avril, la pièce Oh my !... Omai ! au Petit théâtre de la Maison de la culture. Une pièce écrite par Titaua Porcher, qui met en scène Omai, un personnage historique du XVIIIe siècle qui revient sur terre au XXIe siècle pour délivrer un message aux hommes. “Omai et qui s'appelait en réalité Ma'i, est un des premiers Polynésiens à être reparti avec les navigateurs”, raconte Titaua Porcher. “Il a été présenté à la cour d'Angleterre, où il a eu un certain succès. Après quatre années passées en Angleterre, il est revenu en Polynésie, vivant. C'est un des seuls à être revenu vivant puisque les autres mouraient en cours de route. Et donc c'est ce personnage, Omai, que je fais revenir sur terre, enfin Dieu le renvoie sur terre en disant 'les hommes sont devenus complètement fous, tu as un message à aller délivrer aux hommes'. Là il rencontre un jeune avec sa musique à l'épaule comme on peut en rencontrer le mercredi après-midi à Papeete, il rencontre un transgenre, il rencontre tout un tissu social qui est celui du Papeete d'aujourd'hui.”

Quand le XVIIIe et le XXIe siècles se rencontrent C'est donc la confrontation entre cet homme du XVIIIe siècle et le Tahiti d'aujourd'hui que Titaua Porcher a imaginée. “J'aime bien les incursions dans le temps, j'aime bien le regard que le passé peut porter sur notre actualité, je trouve que ça dit des choses de nous et donc c'est intéressant”, confie-t-elle. Cette pièce donne donc l'occasion au spectateur de réfléchir sur notre société. “D'en rire aussi, de rire de nous, de nos travers et en même temps de proposer un regard du passé.” L'auteure a également voulu porter plusieurs messages. “Il y a bien sûr un message écologique et il y a une réflexion sur le sens de l'histoire, sur la façon dont on lit l'histoire aujourd'hui. J'espère qu'il y a plusieurs messages que chacun pourra trouver en découvrant la pièce”, dit-elle.



Après deux premières représentations en février à la salle Manu Iti de Paea, les comédiens ont hâte de remonter sur scène. Oh my !... Omai ! est la deuxième pièce écrite par Titaua Porcher, qu'elle a aussi mise en scène. Et comme le texte de Hina Maui et Compagnie avant lui, le texte de Oh my !... Omai ! sera publié aux éditions Au Vent des îles en juin prochain et présenté au prochain Salon du livre.

Pratique Mercredi 5 et jeudi 6 avril, à 19h30

Petit théâtre de la Maison de la culture

Billets en vente dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia et Arue, à Radio 1 et Tiare FM à Fare Ute, et en ligne sur www.ticketpacific.pf.

Tarif unique : 3 000 Fcfp

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 4 Avril 2023 à 18:18 | Lu 142 fois