Olivier Theyskens dévoile 25 "looks" à la Tahiti Fashion Week

TAHITI, le 9 juin 2022 - Le styliste Olivier Theyskens, invité à la Tahiti Fashion Week, présentera ses créations ce vendredi à l’occasion de la soirée de clôture. Ses créations, il en annonce environ 25, seront portées par les mannequins inscrits au concours organisé avec l’agence Brave Model Management.



Pour sa dernière soirée, la soirée de clôture Poerava, la Tahiti Fashion Week accueille Olivier Theyskens. Ce styliste belge, qui a sa propre ligne de vêtements, a travaillé pour diverses grandes maisons comme Rochas ou Nina Ricci. Il a créé aussi sur commande pour des particuliers connus ou non, a imaginé des costumes pour le groupe Smashing Pumpkins, le théâtre de la Monnaie à Bruxelles ou le New York City Ballet. Olivier Theyskens se réjouit de cette diversité, il n’aime pas la routine.



Vendredi soir vous présenterez vos créations, à quoi doit-on s’attendre ? Est-ce une collection dédiée à la Tahiti Fashion Week ?

" Oui, elle est composée en partie de nouveautés. Il y aura au total 25 looks qui seront portés par les 16 mannequins candidates au concours organisé avec l’agence Brave Model Management. Neuf mannequins un peu plus expérimentés participeront aussi au défilé ."



Pouvez-vous nous parler de votre style, comment le décrivez-vous ?

" Il y a sans doute dans mes créations une touche Theyskenienne, sombre et poétique. Je me démarque sans doute par l’importance que je donne à la coupe, au montage, l’allure. J’ai l’envie de faire quelque chose de juste, qui fait sens. Je suis une quête esthétique et de découverte pour la femme. Mon style a beaucoup évolué, mais je garde une approche des couleurs précises, raffinées. Lorsque je travaille pour des maisons de haute couture, je m’adapte à l’esprit de la maison. J’aime explorer son esprit, découvrir son ADN. Un peu comme un acteur qui, selon le film, développe telle ou telle facette de sa personnalité. J’aime jouer, proposer des choses inattendues, surprendre les gens ."



Vous imaginez tout type de vêtement ?

" Dans mes collections on peut en effet voir tout type de vêtement, des robes à la lingerie. Mais ce soir il n’y aura que des robes. J’ai été inspiré par la notion d’île volcanique, de chaleur qui émerge au milieu de l’océan ."



Où en êtes-vous aujourd’hui dans votre démarche ?

" Je m’oriente vers un travail plus artisanal, la notion de pièces d’atelier uniques. C’est très parisien dans l’absolu, mais j’ai toujours voulu le faire, je m’engage à présent sur ce chemin ."



Qu’est-ce qui vous a encouragé à cela ?

" Les derniers temps ont été exceptionnels, dans le sens où ils ont constitué une exception. J’ai moins voyagé, j’ai eu plus de temps en studio, avec tout autour de moi les machines à coudre et des coupons de tissus que je conservais depuis longtemps. Beaucoup de coupons de tissus.

Je constitue des création comme des patchworks que je structure, que je drape de manière tout à fait artisanale, ça me plaît beaucoup. "



Qu’est-ce qui vous plaît exactement ?

" L’idée que l’on peut toujours développer quelque chose de nouveau pour soi, dans l’industrie de la mode. On peut découvrir de nouvelles facettes, il faut se faire confiance. Tout cela me donne de l’énergie et des envies. Cela me convient tout particulièrement car je n’aime pas la routine ."



Vous est-il arrivé de vous retrouver à cours d’inspiration ?

" Une fois, en effet. C’était durant un été, je travaillais chez Rochas. J’avais décidé de ne pas prendre de vacances pour me donner du temps. Mais rien n’est venu pendant des jours et des jours. J’étais désespéré. Je suis parti chez une amie en Espagne et là, tout est arrivé, j’ai dessiné tous le modèles en deux jours. Il faut se faire confiance, il y a bien un moment où cela finit par sortir. "



Comment vous sentez-vous à l’approche du défilé, êtes-vous stressé ?

" En fait, je le suis toujours mais en amont, au moment de la création, quand j’avance et que je m’aperçois que j’atteins le moment où il devient impossible de revenir en arrière. Mais une fois que tout est terminé, que les modèles sont présentés, je ne le suis plus ."



Quels sont vos projets, sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

" Je me concentre sur mes collections que je présente en général à Paris. Je prends mon temps, je m’oriente vers la réutilisation de matière, une forme de recyclage qui prend de plus en plus de sens. C’est un chemin particulier. Je travaille aussi sur des commandes qui ne sont jamais présentées car réalisées pour des clients particuliers ."



Pratique



Soirée Poerava à partir de 18 heures à l’Intercontinental de Tahiti.

Plusieurs collections de vêtements, d’accessoires et de bijoux seront présentées par des créateurs locaux et internationaux. Les grandes gagnantes du concours de mannequins organisé par l’agence Brave Model Management, seront désignées lors de cette soirée.

Tarif : 12 000 Fcfp (entrée avec coupe de champagne et cocktail dînatoire).

Billet en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et

