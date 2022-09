Oktoberfest : entre-brassons nous

Tahiti, le 28 septembre 2022 – Le fenua célèbre l'Oktoberfest, la traditionnelle fête de la bière inventée par les Allemands au 19e siècle. De jeudi à samedi aux 3 Brasseurs, les amateurs auront le loisir de déguster les 21 bières proposées par l'enseigne du Front de mer, mais aussi par les autres brasseries du fenua, invitées pour célébrer cette fête unique : la Brasserie de Tahiti, Hoa et Mātāvai.



Comme le notait pertinemment Chantal Lauby, alias Odile Deray, dans La cité de la peur en 1994, “ils ont toujours eu beaucoup de goût les Allemands”. C'est à coup sûr vrai pour la bière, mais aussi pour l'art de la fêter. Baptisée Oktoberfest, la traditionnelle fête de la bière en Allemagne existe depuis octobre 1810 et est née à Munich. Elle est dorénavant mondialement reconnue et se décline dans de nombreux pays, et jusqu'au fenua.



C'est dans cet esprit que Les 3 Brasseurs fêtent depuis longtemps le traditionnel rendez-vous des amateurs de houblon. Nouveauté cette année, ils ont proposé de réunir, pour la première fois, toutes les brasseries du fenua. Ils accueilleront donc ce week-end la Brasserie de Tahiti et sa célèbre Hinano, mais aussi les deux brasseries artisanales nées ces dernières années, Mātāvai et Hoa.



Rendez-vous fixé aux 3 Brasseurs pour fêter les bières et leur diversité du 29 septembre au 1er octobre, à partir de 17 heures jusqu'à 1 heure du matin. La vente de bières se fera directement auprès des stands octroyés aux autres enseignes. La contre-allée qui jouxte la grande brasserie du Front de mer sera fermée pour l'occasion. Les clients devront d'abord se procurer des tickets –pour gobelet, pichet ou mammouth, selon leur soif– à la caisse des 3 Brasseurs, avant de se diriger vers les tireuses et les frigos des brasseries invitées. En pression ou en bouteille, 21 bières –blondes, blanches, ambrées, IPA ou triple– seront proposées. Trois d'entre-elles ont été brassées spécialement pour l'occasion par Mātāvai, Hoa et leur hôte, les 3B. Une occasion unique pour les férus de bière de déguster toutes les spécialités brassicoles du fenua.





Et puisqu'une fête comme celle-ci ne se célèbre pas sans musique, les groupes Pepena, Verua et Foga Band viendront animer l'événement. Un invité surprise est également attendu samedi soir en première partie.





Concerts Jeudi 29 septembre, de 20 heures à minuit : Pepena



Vendredi 30 septembre, de 20 heures à minuit : Verua



Samedi 1er octobre, de 19 heures à minuit : invité surprise et Foga Band





Rédigé par Meleana CHE FAT le Mercredi 28 Septembre 2022 à 20:28 | Lu 556 fois