Odah et Dako : “Le spectacle sera à l’image des spectateurs !”

On s’appelle Odah & Dako, on forme un duo d’humoristes. On fait des spectacles qui mêlent le stand-up, la musique et l’improvisation. On est des potes d’enfance, nous avons grandi dans la même ville (dans le Val-de-Marne, ndlr). On s’est rencontré d’abord sur les terrains de football parce qu’on a tous les deux joué dans le club de la ville, puis on a été dans le même lycée.

On aime l’exercice d’improvisation car c’est très stimulant intellectuellement, tu ne peux pas te contenter de suivre ton texte et de rester dans ta zone de confort. Il faut être alerte tout le temps ! Et quand on fait de l’improvisation, c’est toujours plus sympa d’être à deux, car on ne sait pas ce que l’autre va dire, c’est ce qui rend le truc ludique ! C’est pourquoi nous préférons fonctionner en duo.

L’improvisation, c’est la capacité à rebondir sur une situation. Donc plus tu es confronté à des situations inédites, plus tu sais comment réagir, et plus ta capacité à improviser se développe. Du coup, plus tu fais des scènes, plus tu dois gérer des éléments que tu n’avais pas prévu de gérer, et plus tu deviens fort. C’est ça l’entraînement.

Nous sommes partis de ce qu’on savait faire et de ce qu’on aimait faire pour essayer de donner une performance qui nous ressemble. Il y a évidemment un fil conducteur, le nôtre se base sur comment on est passé de camarades de classe à faire des spectacles à deux.

Nous ne sommes jamais venus ! La seule chose qu’on a pu imaginer, c’est qu’on va découvrir des paysages uniques, qu’on n’a jamais vus.

Nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend ! C’est pour ça qu’on vient avant pour s’imprégner de l’ambiance, et pouvoir donner au public une prestation à la hauteur ! Mais dans notre show, vous verrez que c’est le public qui donne. Le spectacle sera donc à l’image des spectateurs !