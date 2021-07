Octogénaire égorgé chez lui en Essonne : Deux toxicomanes mis en examen

Évry, France | AFP | mardi 27/07/2021 - Deux hommes de 35 et 48 ans ont été mis en examen pour meurtre et écroués dimanche, soupçonnés d'avoir tué un octogénaire retrouvé égorgé chez lui à Longjumeau (Essonne), a indiqué mardi le parquet d'Evry.



Ces deux hommes se sont rendus vendredi à la police, puis ont été mis en examen dimanche pour meurtre et placés en détention provisoire, a précisé le parquet, confirmant une information du Parisien.



L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles, dont dépend le département de l'Essonne.



Selon une source proche du dossier, les deux hommes sont "des toxicomanes". "L'un d'eux se faisait donner de l'argent par la victime, on peut supposer que c'est dans ce cadre de relations d'argent que le meurtre est intervenu", a indiqué cette source à l'AFP.



Mercredi soir dernier, un homme de 80 ans a été retrouvé égorgé chez lui à Longjumeau, ville de près de 20.000 habitants située à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris.



L'alerte est venue de son infirmière: sans nouvelle de son patient, la professionnelle a contacté les pompiers, qui sont allés au domicile de l'octogénaire. Là, ils ont trouvé l'homme égorgé. L'arme, elle, était en revanche introuvable et l'appartement fermé à clef.



"On peut présumer que l'un des deux toxicomanes avait les clefs ou les a récupérées, et a fermé le domicile peu après les faits", a avancé la source proche du dossier, précisant que l'arme n'avait pas encore été retrouvée.