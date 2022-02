"Oceans apart", grand prix du jury Fifo

TAHITI, le 11 février 2022 - La remise des prix du Festival international du film documentaire océanien a eu lieu vendredi soir. Le jury a notamment récompensé "Oceans apart – greed, betrayal and pacific rugby" d’Ales Haudiquet. Le prix du jury, considéré comme le prix du cœur a été remis à Tosca Lobby et Rachel Grierson-Johns pour Strong female lead.



" Nous avons été sensibles à la sincérité de ce documentaire, au personnage principal qui s’est aventuré, s’est posé des questions sur la différence de justice qui pouvait exister entre les grands pays et les petits pays du Pacifique, qui s’est intéressé aux voix que l’on n’entend pas ", a expliqué Emmanuel Kasarhérou, le président du jury du 19e Fifo, à propos du documentaire qui a reçu le grand prix. Il s’agit d’Oceans aparat – greed, betrayal and Pacific rugby d’Ales Haudiquet.



La cérémonie de remise de prix du Fifo a eu lieu vendredi soir. À cette occasion, plusieurs réalisateurs et avec eux, les producteurs ont été récompensés. Certains étaient présents dans la salle remerciant lors de leur passage sur scène : l’organisation, l’accueil mais aussi les équipes de tournage, les spectateurs ou bien encore les personnes filmées. " On ne peut pas faire un film seul ", a indiqué Gemma Cubero Del Barrio, réalisatrice de The Island in me qui a reçu un prix spécial du jury.



Entretenir "la flamme"



Pour conclure cette 19e édition du Fifo, Wallès Kotra, cofondateur de l’événement a insisté sur l’importance d’entretenir " la flamme ", de préserver " cet espace de parole " pour assouvir le besoin de " se sentir ensemble " malgré toutes les difficultés. Car l’organisation d’un Fifo hybride, en présentiel et en numérique, n’a pas été simple. " Cet espace de parole dit ce que nous sommes et nous n’avons pas à avoir de complexe, même si nous tout petit ".



Grâce à la diffusion en ligne, le Fifo a pu cette année toucher un public très étendu à Tahiti et dans les îles, en Nouvelle-Calédonie, mais également à Hawaii, aux Tonga, aux Samoa, à l’île de la Réunion, en Guyane. " Ce qui présage de formidables perspectives ", s’est réjoui Miriama Bono, présidente de l’association du Festival international du film documentaire océanien (Afifo) et maîtresse de la cérémonie de remise des prix.



Ému d’avoir participer au festival, le président du jury a comparé le Fifo à " une grande bouffée d’air frais " qui montre " la beauté, les joies et les peines ". Il a remercié tout particulièrement les réalisateurs. " Sans votre sensibilité, il n’y a pas de spectacle possible " !



La 20e édition du Fifo aura lieu du 4 au 12 février 2023. " Nous espérons qu’elle sera à la hauteur des promesses faites durant toutes ces années ", a indiqué Miriama Bono. En attendant, les projections se poursuivent samedi et dimanche avec les lauréats et coups de cœur.



Palmarès



Prix du scénario pour le nouvel événement Du livre à l’écran organisé par le Fifo, l’Aeti et l’ATPA : Rehia Tepa pour son adaptation de la nouvelle intitulée Joséphine de l’ouvrage Cartes postales de Chantal Spitz.



Prix du court-métrage documentaire : The Rogers de Dean Hamer et Joe Wilson (Hawaii, 2020). Produit par Dean Hamer et Joe Wilson.

Prix du court-métrage de fiction : Hawaian Soul de ‘Āina Paikai (Hawaii, 2020). Produit par Kaliko Ma’i’i, Kamaaina Creations.

1er prix spécial du jury : The Bowraville Murders d’Allan Clarke (Australie, 2021). Produit par Dan Goldberg et Stefan Moorea.

2e prix spécial du jury : The Island in me de Gemma Cubero Del Barrio (États-Unis, Espagne, Île Cook, 2021). Produit par Gemma Cubero Del Barrio, Suzanne Lafetra Collier, Leanne K. Ferrer.





3e prix spécial du jury : Alick et Albert de Douglas Watkin (Australie 2021). Produit par Freshwater Pictures.

Prix du public : Strong Female Lead de Tosca Lobby et Rachel Grierson-Johns (Australie, 2021). Produit par Northern Pictures.



Grand prix du jury : Ocean Apart – Greed, betrayal and Pacific rugby d’Ales Haudiquet (Sāmoa, Royaume-Uni, 2021). Produit par Tusitala films.





