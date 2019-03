Océanie Pneus chouchoute les vahine pour la Journée de la femme

PAPEETE, le 6 mars 2019 (PUBLIREPORTAGE) - L'entreprise Océanie Pneus lance une opération commerciale originale à l'occasion de la Journée de la femme : elles auront droit à un diagnostic gratuit de leurs pneumatiques. Un check-up indispensable pour leur sécurité sur la route, surtout en saison des pluies.



Pour le 8 mars, Journée de la femme, la société Océanie Pneus propose à toutes les vahine polynésiennes un diagnostic gratuit. Les techniciens de l'entreprise vérifieront la pression de vos pneus, mais aussi leur parallélisme et leur équilibrage.



Céline, la responsable marketing d'Océanie Pneus, à l'origine de l'opération, nous explique comment cette idée lui est venue : "Nous voulons que les femmes puissent rouler en toute sécurité, mais nous savons qu'elles n'ont pas toujours le temps de s'occuper de leur voiture, entre chercher les enfants à l'école, leur travail, la maison, et toutes les obligations que nous avons... C'est pour ça que nous avons décidé de leur offrir le diagnostic sur l'état de leurs pneus, de leur parallélisme et de leur équilibrage. "



Concernant les détails techniques, la responsable nous explique que "le pneu est la seule chose qu'il y a entre la route et le véhicule, c'est donc un des éléments les plus importants sur une voiture... d'où la nécessité de les contrôler. La pression permet d'être certain que l'adhérence à la route est optimale et évite d'user les pneus plus rapidement que la norme. Le parallélisme et l'équilibrage permettent d'assurer un meilleur contrôle de la voiture, très important surtout en saison des pluies ! Ils permettent aussi de réduire l'usure des pneus."



Mesdames, rendez-vous donc vendredi à Océanie Pneus. Les deux garages sont situés à Tipaerui et à Fautaua.