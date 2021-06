Occupation de la falaise de Tautira : Réponse le 28 juin

Tahiti, le 14 juin 2021 - Les riverains qui avaient manifesté en mai contre les travaux de dynamitage de la falaise de Tahuareva, à Tautira, étaient convoqués devant le juge des référés ce lundi matin. Le tribunal rendra ses mesures provisoires le 28 juin.



Le Pays avait saisi le juge des référés pour demander l’expulsion des 13 citoyens qui avaient manifesté en mai leur opinion contre ce qu’ils considèrent être une "attaque définitive contre le patrimoine culturel tahitien" et bloqué les travaux de dynamitage de la falaise de Tahuareva.



S’il existe une occupation illégale de l’espace public pour le gouvernement, l’avocat des manifestants James Lau nous témoigne qu’il n’y a aucun trouble illicite : "Ils ne font que suivre une disposition prévue par le code de l'environnement qui oblige les autorités publiques à faire participer la population dans les cas où des travaux peuvent porter atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française." Le tribunal judiciaire tranchera sur cette question le 28 juin, ayant mis en délibéré l’affaire à cette date.



"Un lieu sacré"



Le référé est une procédure d’urgence qui ne permettra pas de régler le problème au fond, celui du dynamitage de la falaise. "Au lieu de le protéger, le gouvernement détruit un site que le ministère de la Culture lui-même considère comme sacré", ajoute James Lau, qui considère qu’il existe d’autres solutions pour assurer à la fois la sécurité sur la route de ceinture et la préservation de ce lieu qui, dans la culture polynésienne, permet l’envol des âmes.



L’avocat nous indique qu’une association a réalisé elle-même des fouilles, la semaine dernière. Une des riveraines, présente à l’audience, nous glisse quant à elle avoir aperçu et photographié des pétroglyphes sur la falaise de Tahuareva.