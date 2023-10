Objectif sécurité pour la Hawaiki Nui

Tahiti, le 26 octobre 2023 – Alors que la 30e édition de la mythique course de la Hawaiki nui se déroulera du 1er au 4 novembre, la gendarmerie a instauré un dispositif afin que l'événement se tienne dans les “meilleures conditions de sécurité”.



La trentième édition de la Hawaiki Nui Va'a, au cours de laquelle des dizaines de rameurs s'affronteront aux îles Sous-le-Vent, se tiendra du 1er au 4 novembre prochains. Pour assurer la sécurité de cet événement, la gendarmerie va mobiliser une trentaine de militaires issus de la brigade nautique, de l'équipe cynophile, de la brigade motorisée ainsi que des brigades de Huahine, Bora Bora, Taha'a et Raitaea. Ces gendarmes seront mobilisés durant neuf jours. Les forces de l’ordre encadreront en effet non seulement les trois jours de compétition mais assureront également une présence trois jours avant et après l'événement.



Comme l'explique le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Grégoire Demézon : “L'objectif est de permettre que cette trentième édition de la Hawaiki Nui se déroule dans les meilleures conditions de sécurité.” À cet effet, la gendarmerie va mettre en place “un dispositif visant à prévenir tout risque de troubles à l'ordre public”. Ce dispositif a également vocation à permettre de traiter “l'ensemble des infractions qui viendraient à être constatées à l'occasion de cette épreuve sportive”. Vingt à 30 gendarmes seront donc mobilisés chaque jour sur, ou aux abords, des différentes sites concernés par la compétition. Le colonel Demézon précise que ce ce dispositif a été conçu en lien avec les organisateurs de la course. Il sera renforcé par l'appui des policiers municipaux des différentes îles concernées.