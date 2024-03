Obésité : La prévention par l'humour et la magie

Tahiti, le 4 mars 2024 – Ce lundi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité, la compagnie itinérante Zoltar Prod a investi la cour de récréation de l'école primaire de Taaone afin d'y produire son nouveau spectacle Fenua manger sainement. Les enfants ont pu découvrir, ou redécouvrir, les bienfaits d'une alimentation saine autour d'un spectacle ponctué d'humour et de magie.



S'il est difficile de changer les mauvaises habitudes d'un adulte établi, convaincre son enfant peut s'avérer plus efficace. En effet, le pouvoir des jeunes pousses sur les parents fanés en fin de journée n'est plus à prouver, et notamment au magasin, où le choix des produits se fait davantage en fonction de l'emballage que de la qualité de ces derniers.



C'est pourquoi la compagnie Zoltar Prod, animée par le survolté Monsieur H et sa camarade Mademoiselle Karott, a eu l'idée de créer un spectacle éducatif ludique à l'attention du plus jeune public : “C'est une super cible car elle est extrêmement réactive à tout, ils se sentent concernés par absolument tout”, affirme Monsieur H, ravi à la sortie de cette grande première du spectacle Fenua manger sainement à l'école primaire de Taaone. “Les enfants ont leur mot à dire sur ces problématiques, tant lorsqu'ils font les courses, ou aux différents moments de manger : au goûter, à la cantine, à la maison, etc. Les enfants parlent et les parents écoutent.” En somme, un enfant convaincu implique d'une part des parents prêts à écouter et entendre, mais également une nouvelle génération avertie.



À l'origine du projet, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) se félicite : “Jusqu'à aujourd'hui, les projets de prévention concernaient essentiellement les adultes et les adolescents. Il n'y avait rien pour les plus jeunes et on s'est dit qu'il fallait changer ça”, explique Rocky Hunter, conseillé en sécurité au service prévention de la CPS. “Aujourd'hui, il s'agissait de la première représentation de ce spectacle qui a répondu à notre appel d'offres et nous sommes très contents du résultat puisqu'il aborde toutes les thématiques que nous avons soumises aux artistes. Des thématiques qu'ils ont su vulgariser pour être entendues et comprises par les enfants de cet âge, c'est ce que nous recherchions.”



Et pour cause, c'est avec beaucoup de talent que les deux acteurs ont su captiver leur jeune public : un humour accessible, des tours de magie inattendus et surtout, un discours ponctué d'explications concrètes. À l'exemple notamment du tableau de classification Nutri-score des aliments : “Je ne connaissais pas ce tableau”, témoigne le jeune Teva, élève de l'école primaire de Taaone. “Mais maintenant, je sais qu'il faut manger équilibré, c'est-à-dire qu'il faut manger aussi des fruits et des légumes, et choisir des produits au magasin avec le Nutri-score ‘A’ si possible.” Contrat rempli pour la CPS et la compagnie Zoltar Prod.



Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 6 Mars 2024 à 09:19 | Lu 261 fois