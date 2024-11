Obéissance et ring ont leurs champions

Tahiti, le 4 novembre 2024 – Une trentaine de chiens et leurs maîtres avaient rendez-vous à Teva i Uta, le week-end dernier, pour les championnats de Polynésie d’obéissance et de mordant sportif.





Les quatre clubs sportifs canins de Punaauia, Pirae, Moorea et Teva i Uta ont participé aux championnats de Polynésie, de vendredi à dimanche, sous le soleil de Papeari et sous le regard du juge français Pierre-Yves Secretain.



La première journée était consacrée à la discipline obéissance, avec 12 chiens de races différentes en compétition sur trois niveaux de difficulté croissante. “C’était stressant, mais il faut rester calme et avoir confiance en son chien”, reconnaît Stéphane Lii, licencié de Moorea, sacré champion de Polynésie avec Ripley. “J’ai présenté mon chien en classe 3 pour la première fois. En résultat, j’ai eu un ‘Bon’ avec 222 points sur 320. Pour valider ce niveau, il faudra atteindre ‘Excellent’ avec 80% des points. On va travailler sur la qualité d’exécution, la rapidité et la précision.”





“Tout un apprentissage”

Les deux journées suivantes étaient réservées au ring, ou mordant sportif, avec 21 chiens inscrits, uniquement des bergers allemands et des bergers belges malinois. Une épreuve particulièrement impressionnante, basée sur l’écoute. “C’est une discipline reconnue à l’international”, rappelle Stéphane Levacher, président du club de Teva i Uta, hôte de l’événement avec le soutien de la Centrale canine de Polynésie française et de plusieurs sponsors. “On ne dresse pas les chiens à l’attaque, mais à la défense. Il y a des exercices imposés, avec tout un apprentissage pour que le chien arrête de mordre dès qu’on lui demande. S’il tarde, il perd des points. Notre travail se fait dans la bienveillance du chien. Le mien, par exemple, aura le droit à une séance d’ostéopathe quand on aura fini. On est tous des passionnés !”



Face aux chiens, Ruarii Mataoa et Brian Tere ont assuré la fonction d’hommes assistants de niveau 2 et 1, spécialement équipés. “Il faut être sportif ! On est protégé des crocs, mais pas de la pression de la mâchoire du chien, ce qui nous vaut quelques bleus. Plus le niveau des exercices est élevé, plus c’est intense”, confient-ils.



La complicité avec son chien, c’est ce qui anime les compétiteurs, qui s’entraînent plusieurs fois par semaine. Pour Mareva et sa chienne Sam, du club des Wolves de Punaauia, le travail a été récompensé dès la première participation en ring 1 : “On a obtenu 164,300 sur 200 points, ce qui nous a valu ‘Excellent’. Je pensais faire encore mieux, mais je suis contente ! La prochaine étape, ce sera de monter en niveau avec le ring 2 et 3.”



Ce dernier concours est venu clore la saison, l’occasion pour plusieurs participants de passer leur Certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (CSAU). La reprise des compétitions est prévue en mars 2025, à Moorea.



Les podiums • Obéissance

Classe 1 : 1. Twistie et Bessy Bambridge (Punaauia) ; 2. Dunwurkn The Real Deal et Frédérique Marere (Moorea) ; 3. Thor et Tiare Weiss (Punaauia).

Classe 2 : 1. Remember-me et Moana Mouphas (Pirae) ; 2. Rogue et Ranitea Teiva (Pirae) ; 3. Sultan et Bessy Bambridge (Punaauia).

Classe 3 : 1. Ripley et Stéphane Lii (Moorea) champions de Polynésie 2024 obéissance ; 2. Dunwurkn Hi Speed Glamour et Lisa Peuillot (Teva i Uta).



• Ring

Ring 1 : 1. Slayer et Stéphane Levacher (Teva i Uta) ; 2. Saya et Naima Pambrun (Punaauia) ; 3. Sky et Moevai Tauira (Teva i Uta).

Ring 2 : 1. Sallie et Taumata Tahitorai (Teva i Uta) ; 2. Saiko et Hills Taeae (Punaauia) ; 3. Skoll et Pierrick Roux (Teva i Uta).

Ring 3 : 1. Ork et René Chaulet (Moorea) champions de Polynésie 2024 ring ; 2. Phoenix et Hiro Taea (Pirae) ; 3. Olso et Joël Humbert (Punaauia).

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 4 Novembre 2024 à 15:08