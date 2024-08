OFC U-16 : Fidji surprend Tahiti

Tahiti, le 8 août 2024 - Les Fidji ont surpris Tahiti mercredi soir en demi-finale du tournoi qualificatif pour la coupe du monde U17 de la Fifa et rejoignent la Nouvelle-Zélande en finale.



Deux buts individuels brillants de l'attaquant Veleni Rasorewa ont fait la différence lors de la victoire de l’équipe de Fidji contre Tahiti, 2-1, pour atteindre la finale du Championnat masculin U-16 de l'OFC mercredi soir à Papeete.



Cette victoire en demi-finale de l'équipe de Sunil Kumar permet aux Baby Bula Boys de se qualifier pour la Coupe du Monde U-17 de la Fifa, l'année prochaine au Qatar.



Tahiti avait pourtant traversé la phase de groupe invaincue et était favorite face à une équipe fidjienne qui n'avait pas vraiment réussi à s'imposer jusqu'à présent.



Cependant, ce sont les Tahitiens qui ont eu du mal à lutter contre la résistance physique des Fidjiens et leur résilience en défense, et l'équipe de Raiarii Golhen a été largement réduite à des efforts de longue distance en attaque.



Les premières attaques étaient prometteuses pour l'équipe locale, qui a été proche d'ouvrir le score à deux reprises dans les premières minutes par l'intermédiaire de Keahinui Brown, mais ce sont les Fidji qui ont marqué les premiers.



Le Fidjien Rasorewa battait deux défenseurs avant de glisser le ballon devant le gardien de Tahiti, Keahi Tenania, à la 7e minute. Les Tahitiens, cueillis très tôt, ne referont jamais le retard.



Trois minutes plus tard, Maikah Dau était tout près de doubler la mise sur un coup franc bien tiré que Tenania parvenait à arrêter de justesse.



Les Tahitiens ont eu plus de possession de balle en première période mais ont rarement menacé la défense fidjienne. Le meneur de jeu Tiahiti Colombani a eu peu d'espace pour faire ses preuves et a été réduit à un tir lointain.



La meilleure occasion de Tahiti en première période est finalement intervenue à la 42e minute lorsque Keahinui Brown a tiré sur le poteau.



Les Fidjiens ont été plus directs dans leur attaque après la pause mais n'ont pas trouvé le moyen de percer l'arrière-garde adverse.



Le large en 2e mi-temps



En seconde période, les Fidjiens restaient dangereux en contre-attaque et, à la 68e minute, Rasorewa a utilisé sa force puis sa vitesse pour percer à nouveau la ligne défensive et battre le gardien tahitien portant le score à 2-0.



Il faudra en fin de match un coup de chance à Tahiti pour revenir. Un tir de l’extérieur de la surface était dévié par un défenseur finissait au fond des filets à 20 minutes de la fin.



En fin de match, Rasorewa manquait le triplé en écrasant trop sa frappe.



Les Fidji et la Nouvelle-Zélande disputeront la finale samedi alors qu’elles sont déjà sûres de leur présence à la Coupe du monde l’année prochaine au Qatard. Il reste une place à conquérir dans le match pour la troisième place entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie.