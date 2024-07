OCEA fête ses 30 ans

Tahiti, le 25 juillet 2024 – Ce jeudi, l'entreprise OCEA, filiale du groupe Aqualter, a célébré ses 30 ans d'activité sur le territoire. L'occasion pour ses dirigeants de célébrer ses employés et de réaffirmer la vision de l'entreprise quant à la gestion des eaux de consommation, et de rejet, pour les années à venir.



Créée en 1993 par Richard Danglot, l'entreprise OCEA s'est installée progressivement comme un acteur majeur dans la gestion d'installation de traitement des eaux de consommation et des eaux de rejet. Aujourd'hui, la société, filiale du groupe Aqualter en Polynésie française, assure l'exploitation et la maintenance d'une centaine de sites. “Il y a 13 ans nous avions remporté l'appel d'offre pour la construction de la station d'épuration de Papeete, puis celui pour son exploitation”, se souvient Loïc Darcel, président du groupe Aqualter France. “S'est ensuite posée la question : devons–nous rester en Polynésie après les travaux ? À l'époque, je commençais à apprendre un petit peu sur ce pays et j'ai vite compris qu'il y avait des besoins énormes en matière d'environnement et de gestion de l'eau.”



Une évidence qui s'accompagnait toutefois d'une réalité locale : “Il n'y a pas besoin d'être un grand géographe pour s'apercevoir que 90% du territoire est entouré d'eau. En revanche, ce contexte imposait de trouver des solutions adaptées. Ici, traiter l'eau ce n'est pas aussi simple qu'en métropole : il y a beaucoup plus de contraintes. Car si de l'eau on en trouve partout, de l'eau potable en revanche, c'est plus compliqué, notamment dans les îles. Deuxième ressource rare : l'énergie. Pour traiter l'eau, qu'elle soit potable ou usée, il faut de l'électricité. Et de l'électricité, soit il n'y en a pas soit cela coûte très cher. Il a donc fallu trouver des solutions pour palier la rareté de ces besoins.”



Un pari réussi puisqu'aujourd'hui l'entreprise comptabilise un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de francs et compte 22 employés. Un résultat que la société explique par sa vision “PPP” : “Dans notre métier il faut être présent, proactif et il faut partager”, traduit Loïc Darcel. “Il faut être capable d'assurer une astreinte permanente, proposer des solutions innovantes et adaptées, et d'être dans le partage de décision. L'eau que nous traitons ce n'est pas notre eau, c'est votre eau et nous ne sommes qu'une assistance technique, un appui. La philosophie d'Aqualter c'est que les grandes décisions sont prises conjointement.”