O Punaauia nous emmène sur la lune

HINA occupait ses journées à battre le tapa pour en faire un beau tissu blanc. Elle faisait son ouvrage avec tant de vigueur que TAAROA trouva ce bruit insupportable et lui envoya un messager pour la prier de faire silence.



Elle refusa. Furieux, TAAROA ordonna à son messager d’aller la frapper avec son casse-tête. Le coup fut si violent pour HINA qu’elle fut projetée jusqu’à la lune.



De là-haut, elle observait la Terre et pouvait ainsi protéger les voyageurs pendant la nuit, ce qui lui valut le nom de HINA-NUI-TE-ARA’ARA (Grande HINA qui veille).



Sur la lune, elle trouva un arbre inconnu, le ‘orā ou banian ; ses branches et ses racines forment les dessins sombres qu’on aperçoit sur l’astre des nuits. Les nombreuses branches du banian fournissaient à HINA l’écorce dont elle faisait du tapa pour les Dieux.



Un jour où HINA était grimpée dans le ‘orā, elle brisa avec son pied une branche. La cassure forme encore aujourd’hui une racine claire sur la lune. La branche tomba dans l’espace et finit par atterrir à Opoa dans l’île de Raiatea où elle prit racine : ce fut le premier banian sur la terre.

C’est pourquoi le banian ne porte que des fruits sans graine et qu’il ne peut se reproduire que par la transplantation d’une branche.