O Oe to oe Rima dépose deux préavis de grève à Bora Bora

BORA BORA, le 22 août 2018. La confédération O Oe to oe Rima a déposé deux préavis de grève dans le secteur hôtelier à Bora Bora. Au Méridien à Bora Bora, le syndicat demande la "mise en place d'une prime de motivation d'un million par jour".



O Oe to oe Rima a déposé un préavis de grève à l'Intercontinental Thalasso Bora bora Resort et Spa. Elle demande de "revoir la situation des extras" et la "restructuration de l'encadrement de l'entreprise".



Elle souhaite également "plus de respect envers le personnel". La confédération demande la "mise en place d'une indemnité de, licenciement économique, départ à la retraite, départ volontaire et décès à hauteur de 100% du salaire brut par année de service, la mise en place d'un treizième mois et d'une prime de motivation de 20 000 Fcfp par jour". Enfin, O Oe to oe Rima souhaite que les "embauches locales" soient favorisées.



Le second préavis de grève concerne Le Méridien à Bora Bora. Le syndicat demande de "revoir l'installation de la caméra en respectant la réglementation et les institutions en vigueur", de "favoriser les embauches locales" et la "restructuration de l'encadrement de l'entreprise".



La confédération demande la "mise en place d'une indemnité de, licenciement économique, départ à la retraite, départ volontaire et décès à hauteur de 100% du salaire brut par année de service, la requalification des CDD en CDI" et la "mise en place d'une prime de motivation d'un million par jour".



Si aucun accord n'est trouvé, les deux grèves seront effectives le lundi 27 août à 0h00.