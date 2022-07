‘O Morito tā’u vahine revient au grand théâtre

Tahiti, le 25 juillet 2022 - ‘O Morito tā’u vahine, l’adaptation en tahitien du vaudeville de Raffy Shart revient sur les planches du grand théâtre pour une représentation le 8 octobre prochain.



Après le succès phénoménal des premières représentations à la Salle Manu Iti de Paea en juillet 2021 et au grand théâtre en décembre dernier, Sonia Aline Productions remet en scène la pièce de théâtre adaptée en langue tahitienne ‘O Morito tā’u vahine le samedi 8 octobre prochain, au grand théâtre du Fare Tauhiti Nui. Une date en guise de report de la représentation de cette pièce qui était initialement programmée le 23 juillet à la salle Manu Iti.



‘O Morito tā’u vahine est la traduction de Ma femme s’appelle Maurice. Cette pièce de Raffy Shart, mise en scène par ses soins en version reo, a déjà fait l’objet de représentations dans plus de 50 pays en différentes langues. Sa version originale date de 1997 et a été jouée à l’origine par Régis Laspalès et Philippe Chevallier. La pièce est un classique du vaudeville avec pour personnages principaux : le mari, la femme, la maîtresse. Jusqu'où un homme peut-il cacher sa liaison à sa femme quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ?



Tihoti est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme, Marina, qui est issue d'une famille aisée. Excédée par les promesses non tenues de Tihoti, Katia veut révéler à Marina qu'elle est la maîtresse de son mari, afin de les pousser au divorce. Sur ces entrefaites, Tihoti essaie d'enrôler Morito, le bénévole d'une association caritative de passage dans l'immeuble, pour qu'il prenne le rôle de sa femme afin de chasser sa maîtresse. Malheureusement pour Tihoti, Morito ne sera pas la femme qu'il espérait. Un couple de retraités et le mari de Katia achèveront la confusion de Tihoti qui ne sortira pas indemne du chaos.



Pour interpréter ce classique du vaudeville, la mise en scène de Raffy Shart repose sur le même casting que pour les précédentes représentations : Christopher Prenat, dans le rôle de Tihoti ; Tamatoa Kautai, pour interpréter Morito ; Tepa Teuru, dans le rôle de Brandon ; Vaiotea Tauraa, dans le rôle de Katia ; Sonia Gibson, alias Marina ; Rocky Gobrait pour interpréter Peteatiti Tāne et Merehau Cugnet, son épouse sur scène.



La reprise de ce vaudeville en reo a conquis le public polynésien, avec une ambiance toujours aussi bonne en salle que sur scène.

Pratique



Tickets en vente dans les magasins Carrefour et au siège de Radio 1 à Fare Ute et sur la billetterie en ligne

Billets à partir de 3 900 Fcfp et 3 100 Fcfp pour les moins de 12 ans.



Note : Les titulaires d'un billet pour la représentation reportée du 23 juillet (salle Manu Iti) sont priées de contacter la production ([email protected]) pour échanger leur ticket.

