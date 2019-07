O Faa’a fait honneur à Tupaia

PAPEETE, le 6 juillet 2019 - Inscrit dans la catégorie « tārava raromata’i », le groupe O Faa’a mettra en avant le navigateur Tupaia. Un homme qui a beaucoup appris auprès des Arioi des Raromata’i, comme les techniques de navigation en ces temps-là. Et puisque l’année 2019 met en valeur cet homme, O Faa’a a décidé d’en faire autant, et c’est un moyen pour eux de commémorer l’histoire de cet homme talentueux.



Le Heiva i Tahiti 2019 bat son plein, et sur la scène samedi soir, vous retrouverez le groupe O Faa’a. La troupe a remporté, l’an dernier, le troisième prix dans la catégorie « tārava raromata’i » . Passionnés par nos hīmene, ces chanteurs reviennent avec un fait historique, où, ils font l’éloge de Tupaia, un grand navigateur issu des Raromata’i, et qui a réussi à embarquer sur l’Endeavour avec le capitaine Cook (lire encadré)



Pour l’auteur, il était important de mettre en avant ce personnage, « puisque 2019 est l’année de Tupaia, un festival lui sera même dédié au mois d’octobre en Nouvelle-Zélande. »



Avec plus de 60 chanteurs, O Faa’a a bien l’intention de marquer les esprits des membres du jury. Côté tenue, les femmes porteront une longue robe en farauti. Les hommes, eux, auront une chemise marron et un pāreu. Une couronne raumaire égayera les visages de ces hommes et femmes qui chantent avant tout par passion.



La vie de Tupaia représentée sur les airs de nos hīmene, à découvrir, samedi soir, à To’atā.