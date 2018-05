Nutrition : Faa'a s'engage pour la santé de sa population

PAPEETE, le 15 mai 2018 - La commune de Faa'a a révélé mardi 15 mai, le lancement d'une campagne de sensibilisation afin lutter contre la malbouffe.



Mardi matin, Oscar Temaru, est arrivé dans la salle du conseil municipal, avec un carton de courses. Devant lui, il a séparé les produits. A droite, les fruits et légumes et à gauche, la bière, le Coca Cola, les chips… " Voilà à ma droite, les produits qui sauvent, et à ma gauche, les produits qui tuent ", déclare solennellement le maire de Faa'a.



Oscar Temaru a dévoilé lors d'une conférence de presse son plan communal de prévention santé. Le tavana de Faa'a lance une campagne de sensibilisation pour inciter la population des quartiers de la commune à manger sain et à privilégier les produits locaux.



" La santé de notre population est catastrophiqu e", constate le tavana. La commune de Faa'a s'est donnée comme objectif de changer le mode de consommation des jeunes des quartiers, "l'éducation demande beaucoup de temps. La commune va écrire un livre bleu avec l'aide de ta'ote afin de réadapter le discours et dire toute la vérité à la population. Nous irons quadriller ensuite les quartiers de Faa'a et distribuer le document aux familles ".

Le message est d'arrêter de consommer des produits importés nocifs pour la santé et consommer plus sain. "Manger sain ne veut pas dire consommer plus cher. Si on mange local, on mange sain et pas cher " poursuit le tavana.