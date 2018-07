Nuna'a e Hau s'inspire des essais nucléaires

L'an dernier, la troupe de Faa'a a présenté l'histoire de Terehē qui a libéré son île. " Cette année, elle va s'endormir, et dans son sommeil, elle va rêver d'une belle nature où tout est fleuri. À un moment donné dans le spectacle, des coups de tonnerre vont la réveiller, et pour nous, ces tonnerres représenteront les essais nucléaires. Et quand Terehē va se réveiller, elle verra que l'homme est arrogant, alors que ce n'est pas ce qu'elle avait vu dans son rêve ", raconte le chef de la troupe.



Et de poursuivre : " Dans notre spectacle, l'homme va la défier, en lui disant, qui es-tu ? La terre ? Moi, je te piétine jour et nuit, et tu n'as rien à me dire. Et tous les jours, il va interroger Terehē, mais elle n'a jamais répondu, elle aura même pitié de cet homme malgré son attitude. Malgré tout, elle va quand même le soutenir, parce que si elle répond, ça va être désastreux. "



Un spectacle qui véhicule un message bien précis : " Nous voulons dire aux gens de prendre soin de la terre parce que lorsqu'elle reprendra ses droits, Terehē ne sera pas tendre. J'espère que les gens ne vont pas restés focalisés sur le fait que nous sommes un groupe de Faa'a et nous sommes indépendantistes… Oui, nous sommes un groupe de Faa'a, mais nous sommes avant tout un groupe de danse qui est composé de jeunes et qui veut emmener sur To'atā son spectacle, parce que c'est l'endroit idéal pour faire passer un message. "



La troupe de Nunaa e Hau sera composée de 180 artistes. Pour bien représenter leur thème, quatre tableaux ont été préparés. " Nous commencerons en végétal pour représenter ce rêve. Les garçons seront en vert et les filles seront les fleurs. Le deuxième tableau, on aura un 'aparima vahine où les filles danseront avec des tenues grises qui vont représenter les étoiles et le rêve. Le troisième tableau, on est en tissu marron, c'est le peuple qui va se battre avec la terre et c'est l'homme qui va gagner. Et le dernier tableau, on sera en grand costume de couleur en marron parce que c'est représentatif à la couleur de la terre. "



" Tā'u fenua iti ē, tā'u here iti ē. Māmā fenua ", un spectacle à découvrir samedi soir sur la scène de To'atā.