Nuku Hiva : l'incendie est maîtrisé

Sources d'eau insoupçonnées



"A priori il n’y a plus lieu de s’inquiéter, a déclaré Jean-Pierre Malet. En fin de semaine dernière il était question de sécuriser les routes de Terre déserte menant à l’aéroport et finalement il s’avère qu’il n’y a plus de danger. Cependant , il faut continuer à surveiller pendant quelques temps. Au niveau des dégâts, il y a bien sûr des zones ou des espèces indigènes ont disparu mais les dégâts auraient pu être bien pire. Le bon côté des choses est que cet incendie et la déforestation qu’il a causé aura notamment permis de voir qu’il existe des ressources en eau insoupçonnées du côté de Terre déserte et il serait intéressant de les exploiter dans un futur proche."



Même si la situation évolue positivement, Guillaume Audebaud a tenu à rappeler à la population de l’archipel, que la la prudence est essentielle pendant la saison sèche qui débute, propice aux feux de forêt.



« L'incendie doit servir d'exemple »



"Il faut dire à tous ceux qui vont dans la nature d’éviter de faire des feux de camps ou encore de jeter leurs mégots de cigarettes, a-t-il indiqué. Il faut penser à regarder derrière soi quand on quitte un endroit pour ne pas laisser quoi que ce soit qui puisse potentiellement enflammer la végétation. L’incendie que vient de subir Nuku Hiva doit servir d’exemple, il a été dommageable au niveau de l’environnement, donc il faut faire attention. La géographie des îles de notre archipel fait que les incendies se déroulent souvent dans des lieux très difficiles d’accès et par conséquent ils sont difficiles à maîtriser. D’autant que nos moyens d’intervention sont limités et l’hélicoptère, bien que très utile, n’a pas la capacité de transporter des Bambi Bucket (poches d’eau)."



Identifiés, les responsables de l’incendie seront, quant à eux, entendus très prochainement par les gendarmes de Nuku Hiva.