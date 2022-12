Nuku Hiva et Ua Huka infestées par le virus de la Tristeza des agrumes

Tahiti, le 07 décembre 2022 – Le virus de la Tristeza des agrumes, jusqu'ici présent uniquement dans l'archipel de la Société, a été détecté à Nuku Hiva et Ua Huka. Les deux îles des Marquises ont été déclarées par le conseil des ministres comme îles infestées par le virus et font désormais l'objet d'un programme de lutte officielle.



Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, la direction de la biosécurité (DBS) procède régulièrement à des prélèvements sur les plants d’agrumes présents dans nos îles en vue de détecter la présence d’organismes nuisibles. Dans le cadre de missions réalisées aux Marquises, les agents de la DBS et de la direction de l’agriculture (DAG) ont procédé à plusieurs milliers d’épreuves diagnostiques. Certains de ces tests se sont avérés positifs, révélant ainsi que des pieds d’agrumes présents à Nuku Hiva et Ua Huka sont infectés par le virus de la Tristeza des agrumes (CTV).



Le virus de la Tristeza des agrumes, transmis par des pucerons, est un virus s’attaquant à la famille des Rutaceae, dont les agrumes et les kumquats. Il est susceptible d’entraîner le dépérissement des arbres ou des baisses de rendement. Il était jusqu’à présent considéré comme présent à Tahiti, Moorea et dans les îles Sous-le-Vent.



Le conseil des ministres vient tenir compte de cette situation en classant les îles d’Ua Huka et Nuku Hiva en tant qu’îles infestées par le CTV. Ces mêmes îles sont toutefois classées en tant qu’îles infestées faisant l’objet d’un programme de lutte officielle. Cette mesure entraîne officiellement les effets juridiques suivants :

- le transport de plants d’agrumes et kumquats depuis les îles d’Ua Huka et Nuku Hiva vers les îles indemnes de CTV est interdit ;

- le transport de plants d'agrumes et kumquat depuis un île infectée vers Ua Huka et Nuku Hiva reste interdit.



Ces mesures permettront d’éviter la circulation du virus dans des îles indemnes et de limiter l’aggravation de la contamination dans ces deux îles. En parallèle, le Pays prendra un arrêté de lutte obligatoire contre le CTV à Ua Huka et Nuku Hiva. Les mesures préconisées, déjà mises en place par la DAG et la DBS, consistent à réaliser de tests diagnostiques sur tous les plants d’agrumes et, le cas échéant, à placer en quarantaine les pieds suspectés d’être infectés et à détruire ceux reconnus infestés. Les tests sur le terrain, la mise en place d’un plan de lutte officielle et l’information de la population ont été réalisés et continueront d’être réalisés en étroite collaboration avec les maires des îles concernées et les antennes de la DAG.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 7 Décembre 2022 à 19:24 | Lu 323 fois