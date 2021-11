Nuku Hiva couronne ses 'aito, malgré les nombreux absents

Tahiti, le 28 novembre 2021 - La plus importante course annuelle de V1 des Marquises, la Taikahano, a eu lieu ce week end à Taiohae. En séniors hommes, Raphael Ah-Scha l'a emporté sur le parcours de 25 km. Chez les vétérans de plus de 40 ans, Victor Gendron s'est imposé et chez les plus de 50 ans, c'est Philippe Lablée qui a été le meilleur.



La Taikahano, course reine de V1 aux Marquises, s'est tenue ce dimanche, à Taiohae. Organisée par le district de va’a de l’île, la course de 25 km, qui est aussi l’ultime étape du championnat V1 de Nuku Hiva, s’est déroulée dans des conditions tout à fait particulières. En effet, alors qu’habituellement les rameurs de Tahiti, Ua Pou, Ua Huka et Hiva Oa se déplacent pour participer à cette course en haute mer, cette année l’épidémie de Covid-19 aura eu raison de leur participation.



“Pour la seconde année consécutive nous ne pouvons pas accueillir nos pairs des autres archipels”, a expliqué Philippe Lablée président du district de va’a de Nuku Hiva et rameur en catégorie vétéran. “Le souci vient principalement du fait que la crise sanitaire nous a fait perdre notre principal sponsor : Air Tahiti. De ce fait, nous n’avons aucun moyen de pallier le coût du déplacement des rameurs, et pour beaucoup d’entre eux, ce déplacement est trop cher. C’est dommage car il est toujours intéressant pour les rameurs de Nuku Hiva de se mesurer à ceux des autres îles. Et je sais que les rameurs de Tahiti, notamment, aiment ce plan d’eau marquisien si différent du leur. Quant aux autres îles des Marquises, je crois qu’en dehors de Nuku Hiva il n’y a plus de rameurs.”



Ainsi, samedi une trentaine de piroguiers des clubs Heimataiki et Nuku A Hoe de Nuku Hiva étaient présents pour la Taikahano. Ils étaient divisés en trois catégories : les séniors qui devaient parcourir 25 km, les vétérans de plus de 40 ans puis les vétérans de plus de 50 ans sur une étape de 20km.

“Incontestablement l’étape la plus difficile” La course a pris son départ, une fois n’est pas coutume, en baie de Taipivai. Il s’agissait ensuite de passer la pointe Katau, de contourner le cailloux Koio pour revenir en baie de Taiohae par le passage houleux de Te Hikuvi puis la pointe Ohotea pour aller franchir la ligne d’arrivée située face au centre nautique de Pahaatea.



La course a été particulièrement sportive, avec une belle houle et un soleil de plomb comme c’est souvent le cas aux Marquises. “C’est incontestablement l’étape la plus difficile du championnat de Nuku Hiva”, a indiqué Philippe Lablée, gagnant de la course chez les plus de 50 ans. “C’est un parcours très complet avec de la montée, de la descente et du plat. Il a fallu fournir un effort physique constant et aller chercher le meilleur de soi-même pour battre les autres concurrents et avoir de la satisfaction au final.”



Raphaël Ah-Scha dit “Kene” de l’AS Heimataiki, a mené la course des séniors bout en bout. Il a franchi la ligne d’arrivée le premier en 2h15'15. Il était suivi de Poea Hapipi, de l’AS Nuku A Hoe, puis de Jean Maurirere qui a pris la troisième place de l’étape open. Du coté de la course de 20 km destinée aux rameurs vétérans, c’est Victor Gendron qui sort vainqueur chez les plus de 40 ans puis Philippe Lablée chez les plus de 50 ans.



Et au classement général du championnat 2021 V1 de Nuku Hiva, qui a réuni 38 rameurs, ce sont aussi Raphael Ah-Scha, Victor Gendron et Philippe Lablée qui terminent en tête de leur catégorie respective.

