Nuku Hiva : Quatre cas "sévères" de ciguatera

Dès le 9 novembre, le hakaiki de Nuku Hiva, Benoit Kautai, mettait en garde contre la consommation des produits pêchés dans les baies de Hatiheu et de Anaho, à Nuku Hiva. Dans un communiqué, le maire précisait qu'aucun produit de la mer issu de cette zone ne devait être consommé. Il mettait ainsi en avant les "produits marins incriminés : poissons, bénitiers, oursins...""La survenue de 10 cas groupés, dont quatre sévères, début novembre, a confirmé la potentielle gravité des intoxications et la difficulté à les prendre en charge par l'infirmerie locale, à distance de l'hôpital de Taiohae" a précisé lundi sur sa page Facebook la Direction des ressources marines et minières qui précise que "le risque de décès existe du fait de fortes concentrations de toxines dans l'environnement marin et de l'isolement géographique de cette zone".Chaque année, 350 cas de ciguatéra sont officiellement recensés au fenua. Mais ce chiffre est loin de la réalité. Ces chiffres sont connus grâce au site internet ciguatera-online , lancé en 2015. Il permet aux infirmiers, médecins, pêcheurs ou "simples" consommateur de poissons de faire une déclaration en ligne lorsqu'il y a un cas de ciguatéra. Ce chiffre pourrait en effet être multiplié par deux à cinq pour décrire la situation réelle.En Polynésie, on a des taux d'incidence importants. Le nombre de personnes touchées par la ciguatéra nous place en effet dans le trio de tête des pays au monde les plus touchés par ce type d'intoxication.Dans les îles, où le poisson est un des principaux mets, certains habitants enchainent les intoxications à la ciguatéra, ce qui peut sur le long terme être très invalidant car ils peuvent développer des formes chroniques.