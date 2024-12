Nuku Hiva - Les élèves sensibilisés au classement Unesco

Nuku Hiva, le 10 décembre 2024 – 1.500 enfants de toutes les écoles primaires publiques des Marquises ont célébré simultanément le classement de l’archipel au patrimoine immatériel de l’Unesco. L’occasion de mettre en avant les savoir-faire ancestraux de la terre des hommes.





À l’heure où l’archipel des Marquises est mis en lumière sur la scène internationale du fait de son classement au patrimoine mondial de l’Unesco en juillet dernier, toutes les écoles primaires publiques des six îles de l’archipel ont décidé de marquer cet événement simultanément en organisant une grande journée de transmission culturelle et de sensibilisation au classement de l’Unesco.



Ainsi, avec l’aide des parents d’élèves et des enseignants près de 1.500 écoliers marquisiens ont eu la chance de se voir transmettre des savoir-faire ancestraux en matière de pêche familiale traditionnelle, de tressage, de confection de costumes végétaux, de confection de pani, de paku, de pratique de massage, de connaissances des motifs de tatouage, d’espèces animales endémiques, de danse, d’art culinaire ou encore de musique et de sports traditionnels.



Des ateliers culturels pratiques et ludiques auxquels se sont prêtés tous les élèves et leurs parents avec enthousiasme et que l’inspectrice de l’éducation en charge de l’archipel justifie en ces termes : “Il est très important que nous sensibilisions nos élèves au classement de l’archipel au patrimoine mondiale de l’Unesco, explique Aline Titiehu Heitaa-Archier. Il faut que nos enfants comprennent le caractère exceptionnel de ce patrimoine qui leur appartient. Ce sont eux qui sont l’avenir des Marquises. Ils doivent être les réceptacles des savoirs et des savoir-faire ancestraux, et je pense que l’école à son rôle à jouer dans cette transmission intergénérationnelle. C’est aussi pourquoi il était important que les parents soient impliqués et viennent avec les savoirs qu’ils ont eux-mêmes recueillis de leurs ancêtres pour les transmettre à leur tour aux enfants. Et il faut s’attendre désormais à ce que toutes les écoles publiques des Marquises, toutes les classes, continuent à travailler sur l’apprentissage de ces savoirs pour conforter leur acquisition.”



Ce patrimoine culturel et naturel sur lequel les élèves travailleront tout au long de l’année avec leurs enseignants sera de nouveau partagé puis mis en valeur et présenté au mois de mai prochain devant un large public lors du Matavaa Toiki (Grand festival de toutes les écoles des Marquises-éveil aux traditions).