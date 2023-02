Nuihau Laurey désigné tête de liste de A Here ia Porinetia

Tahiti le 10 février 2023 – À l’unanimité, le conseil politique du A here ia Porinetia a choisi Nuihau Laurey, vendredi soir, pour mener la liste des prochaines territoriales. Ceci au terme de discussions internes pour lesquelles certains "n’imaginaient pas qu’on puisse ouvrir le débat sur un tel sujet", se félicite Nicole Sanquer.



Deux sujets principaux ont été abordés vendredi soir lors du conseil politique de A Here ia Porinetia. La première partie de la réunion a été consacrée à la proclamation des candidats retenus pour la section 1 (Arue, Pira’e, Papeete, Moorea-Maiao), la section 2 (Mahina, Hitia'a o te Ra, Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest, Teva i Uta, Papara et Paea), et la section 3 (Faa’a et Punaauia) par la commission d’investiture du parti vert et blanc avec un total de 78 candidats ayant déposé leur nom. La commission d’investiture a par contre "décalé" sa décision pour liste de la section 4 (Raromata’i) car "les discussions sont toujours en cours". Nicole Sanquer, le présidente du parti, précise que les personnes qui n’ont pas été retenues pour figurer sur la liste ont toutes été contactées : "À l’heure où je vous parle, il n’y a pas eu de réactions de divorce. Peut-être qu'après réflexion, certains vont vouloir partir". Elle rappelle d’ailleurs qu’au sein du parti, il y a également une commission des litiges. "Si une commune n’est pas d’accord avec le choix de la commission d’investiture, elle peut demander à revoir".



Nuihau Laurey "à l’unanimité"



La seconde partie du conseil politique a été consacrée aux discussions relatives à la tête de liste du parti pour les prochaines territoriales. La parole a été donnée à tout le monde, précise Nicole Sanquer. "Nous avons ouvert le débat pour ne pas faire comme avant." Selon la présidente du parti "le choix a été difficile parce qu’il y avait les pros Nuihau, les pros Nicole, les pros femme, et pros homme… Il y avait aussi les pros démocratie et ceux qui étaient habitués à recevoir la consigne du haut et qui n’imaginaient pas qu’on puisse ouvrir le débat sur un tel sujet". Elle rappelle que la particularité du parti, c’est qu’il soit dirigé par trois personnes, Nuihau Laurey, Félix Tokoragi et elle-même qui sont, précise-t-elle, "complètement différents aussi bien dans le caractère que dans la manière d’être et c’est ce qui fait notre force, notre richesse". Nicole Sanquer explique que le choix s’est porté sur Nuihau Laurey pour plusieurs raisons : "la réflexion s’est surtout portée sur la capacité de pouvoir gérer notre Pays dans une crise inédite après le Covid (…) et c’est pourquoi, à l’unanimité, nous avons décidé d’élire comme tête de liste Nuihau Laurey. On a davantage vu les compétences et surtout Nuihau Laurey est l’architecte du programme (…). Il sera le plus à même de diriger ce Pays, de régler très vite tous les problèmes qu’il y a". Programme, précise-t-elle, qui sera dévoilé lors du congrès du parti le 25 février prochain.



"Je suis là pour une révolution"



La présidente du parti vert et blanc affirme que le fait de ne pas mener la liste n’est pas dérangeant. "Je ne suis pas là pour une place, je suis là pour le changement. Je suis là pour une révolution." Elle rappelle que A Here ia Porinetia est là pour changer le système politique et le modèle économique au fenua. Elle précise néanmoins qu’elle mènera la liste sur la section 2 et que Nuihau Laurey mènera la section 3 (Faa’a et Punaauia). Selon la présidente du parti, Nicole Sanquer, le classement sur la liste pour les territoriales n’a pour l’instant pas été évoqué.



Vaite Urarii Pambrun

