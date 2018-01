Nucléaire : une pétition pour que l’État prenne ses responsabilités

FAA'A, le 18 janvier 2018 - Le Tavini Huiraatira a tenu son assemblée générale mercredi soir à Faa'a. L'occasion de parler du nucléaire et plus particulièrement d'une pétition populaire qui a été lancée pour soutenir le recours du parti contre l'Etat. Autre thème qui a été abordé : le congrès du Tavini qui se tiendra le 10 mars à Vaitupa.



Le Tavini Huiraatira a tenu son assemblée générale mercredi soir à sa permanence à Faa'a. Deux thèmes principaux y ont été abordés.



Le premier concerne une pétition populaire - qui est disponible à la permanence - afin de soutenir le recours du parti indépendantiste contre l'Etat pour " "crimes contre l'Humanité" devant la Cour pénale internationale de La Haye ", dans le cadre des essais nucléaires qui se sont tenus en Polynésie française.



Dans cette pétition, les auteurs reviennent sur le déni de l’État face aux populations qui ont été exposées aux radiations.



" Affirmant que l'occupation du fenua par le CEP pendant plus de 50 ans a entraîné un profond bouleversement de notre société à l'origine du développement de nouvelles maladies dites "de civilisation" ", indique le texte.



Cette pétition exige que L’État assume toutes les conséquences "sanitaires, environnementales, culturelles, économiques et sociales" de ces essais en Polynésie.



L'autre point soulevé lors de l'assemblée générale du parti, mercredi soir, a été le congrès du Tavini Huiraatira qui se tiendra le 10 mars à Vaitupa.



Durant ce congrès, les militants devraient notamment valider la liste du parti indépendantiste pour les élections territoriales.



En sachant, que la date limite pour le dépôt des listes au Haut-commissariat est fixée au 26 mars.