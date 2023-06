Nucléaire. Une minute de silence lundi dans les établissements publics

Tahiti le 29 juin 2023. Cinquante-sept années se sont écoulées depuis ce 1er tir atmosphérique qui sera suivi de 192 essais atmosphériques et souterrains qui auront durablement marqués la Polynésie française.



Le Conseil des ministres, a acté mercredi le principe de respect d'une minute de silence en souvenir de la date du 2 juillet 1966. C’est en effet le 2 juillet 1966, à 5h34 précise, que la France procédait à son tout 1er tir nucléaire à Moruroa faisant suite à 17 tirs en Algérie (Ekker et Reggane) entre 1960 et 1961. D’une puissance de 28 kilotonnes, soit deux fois la charge de la bombe d’Hiroshima, cet essai initialement prévu le 1er juillet s’effectue le lendemain.



Aussi, il est prévu une minute de silence dans toutes les administrations et établissements publics de Polynésie française pour se remémorer cette date. Le 2 juillet étant un dimanche, cette minute de silence se déroulera le lundi 3 juillet à 9h et concernera tous les membres du gouvernement ainsi que l’ensemble des établissements, services et directions relevant du Pays.



Par ailleurs, les drapeaux seront mis en berne dans l’ensemble des espaces publics. Cette mesure s’appliquera aussi aux services et établissements publics du Pays.