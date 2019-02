Nucléaire : Tamarii Moruroa attend un titre honorifique spécial pour les vétérans

PAPEETE, 6 février 2019 - A moins d’une semaine de la prochaine réunion de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, l’association Tamarii Moruroa réitère auprès de l’Etat la demande d’une reconnaissance nationale spéciale pour les vétérans des centres d’expérimentation du Sahara et de Polynésie française."Nous estimons qu’il devient urgent que la République donne un signe", explique Yannick Lowgreen, le président de l’association Tamarii Moruroa dans un communiqué adressé mercredi aux rédactions. "Et le signe fort que nous attendons de la nation, c’est la reconnaissance pour les vétérans des essais nucléaires français, car actuellement aucune reconnaissance digne de ce nom n’est accordée aux vétérans."Cette demande pour la création d’une "distinction spécifique de reconnaissance pour les personnels civils et militaires" impliqués dans l’aventure nucléaire française avait déjà été exprimée par l’association Tamarii Moruroa depuis 2008 et notamment dans plusieurs courriers adressés dernièrement au président de la République, en novembre 2017 et septembre 2018.Une réponse de l’état-major particulier d’Emmanuel Macron, reçue le 4 janvier par l’association Tamarii Moruroa, rappelle que "ce sujet de la reconnaissance a également été porté par le rapport " de la commission de cadrage de la loi Morin, créée par l’article 113 de la loi Egalité réelle outre-mer. Il est "actuellement étudié par les ministres compétents", assure Jérôme Thellier, le commissaire en chef de 1classe dans l’état-major particulier du président Macron, signataire du courrier. "Le Cabinet du Premier ministre est chargé de coordonner l’examen attentif des proposition relatives aux mesures mémorielles et de reconnaissance faites dans ce rapport."Le rapport de la commission de cadrage de la loi Morin remis le 20 novembre dernier au Premier ministre, suggère au nombre de ses recommandations l’attribution d’une "médaille de reconnaissance de la nation spécifique" pour les anciens travailleurs du nucléaire et "préconise une attention très particulière des ministères concernés sur ces demandes de reconnaissance individuelle".Pour l’association Tamarii Moruroa, un tel titre de reconnaissance "serait attribué sous certaines conditions et aussi à titre posthume, ce qui permettrait à leurs proches et descendants de bénéficier des droits attribués (…) à savoir, soins gratuits pour le bénéficiaire et son conjoint ainsi que les enfants à charge". Cette reconnaissance pourrait aussi, à l'instar du Titre de reconnaissance de la Nation (TRN), ouvrir droit en faveur de ses bénéficiaires à une pension semestrielle et à des facilités d'hébergement pour les personnes âgées.Selon Yannick Lowgreen, cette distinction honorifique pourrait bénéficier à environ 40 000 personnes, parmi les vétérans des expérimentations nucléaires françaises au Sahara et en Polynésie. Une grande partie des vétérans étant déjà bénéficiaire d'un Titre de reconnaissance de la Nation, suite à leur engagement militaire dans un conflit armé.Le président de l'association Tamarii Moruroa présentera de nouveau cette demande le 11 février à Paris, lors de la 8e réunion depuis 2010 de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires.