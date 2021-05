Nucléaire : “L’Etat nous doit cet argent”

Quatre-vingt milliards pour la CPS, 5 milliards par an pour la prise en charge des services d’oncologie, 13 milliards au titre du bénéfice de la CSPE (Contribution au service public de l'électricité) : comment justifier ces sommes qui sont importantes ?





“Ce ne sont pas de grosses sommes comparées à ce qu’ils ont fait subir à la population. Il faut bien que quelqu’un paye et, pour l’instant, c’est nous, alors que c’est celui qui est responsable du dommage qui devrait payer. C’est tout ce qu’on demande, je ne fais pas l’aumône, ce n’est même pas une question de solidarité. Je demande qu’on nous rembourse ce qu’on a avancé. Je ne fais pas du sentimentalisme, je suis réaliste. Et encore, les chiffres de la CPS s’appuient sur les données disponibles depuis 1992, on n’est pas remonté jusqu’en 1966, puisque nous n’avons pas les données. Donc normalement, on devrait demander plus. Enfin bon, si déjà on pouvait négocier sur ces bases-là ce serait bien. Nous avons un peu moins de 10 000 cas concernés par les 23 maladies radio-induites, les sommes atteignent 80 milliards. Nous avons tout le détail, ça nous fait en moyenne 7 millions par malade. Nous avons d’ailleurs transmis tous ces chiffres au Civen. C’est à eux à interpréter, après ils vont nous dire que les cancers c’est la cigarette… On connaît le discours.”







Il faut “rembourser” ces sommes pour rétablir la confiance ?





“Quand quelqu’un vous doit de l’argent, il faut qu’il vous paye et après vous pouvez discuter de l’avenir. L’État nous doit cet argent. Aujourd’hui, on paye 5,2 milliards par an pour la prise en charge des services d’oncologie, ce serait bien qu’à l’avenir ce soit l’État qui s’en charge. Après, il faudrait comptabiliser aussi ceux qui sont morts. Moi je ne sais pas combien coûte une vie humaine. Les indemnités sont différentes en fonction des familles qui ont souffert. Mais jusqu’à présent, lorsque quelqu’un (retraité ou salarié ayant cotisé au régime de retraite, Ndlr) meurt, la CPS assume les ayants droits. Enfin, le nucléaire représente en France 70% à 80% de la production d’électricité. Et les Français payent 16 Fcfp le kilowatt, comme beaucoup de collectivité d’outre-mer au titre de la continuité territoriale. Bizarrement, la Polynésie française qui a subi tous les méfaits du nucléaire ne bénéficie pas de ce prix puisque nous payons 36 Fcfp le kilowatt. La différence représente une somme de 13 milliards par an. Ce qui permettrait de baisser considérablement le coût de la vie des plus démunis.”