Novembre 2018 dans le rétro : les fare pote'e en feux, le récit du naufragé de Moorea et la garde à vue d'Oscar Temaru

1er novembre : Alban Ellacott, personnage emblématique du fenua, décède à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie. Il avait dirigé le service des travaux publics et des mines du Territoire de 1964 à 1984. Il a ensuite été ministre des transports, des postes et télécommunication, et des ports au sein du premier gouvernement Flosse entre 1984 et 1986.



2 novembre : United Airlines, compagnie aérienne américaine, effectue sa première rotation entre Tahiti et San Francisco. Et Tahiti Infos était à bord pour vous faire vivre ce vol de l'intérieur.



4 novembre : La Nouvelle-Calédonie a choisi le 4 novembre de rester dans le giron français, à la suite du référendum. "C'est une marque de confiance importante dans la République", avait déclaré Emmanuel Macron à la suite des résultats. A quand un référendum d'auto-détermination au fenua ?



7 novembre : Les îles flottantes prennent-elles l'eau définitivement au fenua ? La société Blue Frontiers, porteuse du projet, espérait lever plus de 3 millions de dollars US pour financer ce projet avec l'émission d'une crypto-monnaie nommée Varyon. L'opération financière est un échec.



8 novembre : Le Boeing 787 Dreamliner d'Air Tahiti Nui, baptisé Fakarava, a effectué le 7 novembre son premier vol commercial vers Auckland, en Nouvelle-Zélande.



9 novembre : Les opérateurs du consortium du câble Manatua se sont réunis le 9 novembre à Auckland pour signer le contrat. Cette infrastructure numérique coutera 5 milliards de francs aux quatre pays partenaires (Polynésie française, Niue, Samoa, Îles Cook), et permettra de sécuriser notre connexion à internet.



13 novembre : Le tribunal administratif a décidé d'annuler l'arrêté pris par le Pays interdisant la vente des graines de cannabis. Il considère que le classement de ces graines dans la "liste des substances vénéneuses" est irrégulier puisque les graines "ne contiennent pas de substances actives" comme le THC.



15 novembre : La majorité à l'assemblée a émis un avis nuancé sur le projet de loi organique en donnant son feu vert pour certains articles, mais en proposant aussi des ajouts, notamment sur la reconnaissance du fait nucléaire.



19 novembre : Plusieurs personnes, expulsés de leur domicile, se sont installées le long du littoral, à la frontière des communes de Papeete et Faa'a. Si la vue sur la rade de Papeete est imprenable, le confort de son côté est des plus rudimentaires dans ces habitations de fortune.



20 novembre : Hervé Leroy, procureur de la République, confirme l'arrestation et le rapatriement au fenua de Tamatoa Alfonsi, et de Maitai Danielson, soupçonnés de piloter un trafic d'ice depuis le Mexique. Les trafiquants d'ice qui "pensent pouvoir se réfugier à l'étranger" se "trompent lourdement", avait-il déclaré.



29 novembre : Oscar Temaru, maire de Faa'a, a été placé en garde à vue pendant 12 heures dans les locaux de la section de recherches, dans le cadre de l'enquête pour "détournement de fonds publics" dans l’affaire Radio Tefana.