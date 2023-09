Nouvelles inondations dans le centre de la Grèce

Athènes, Grèce | AFP | mercredi 27/09/2023 - Des inondations ont frappé mercredi le centre de la Grèce pour la deuxième fois ce mois-ci, la ville de Volos étant particulièrement touchée après qu'une précédente tempête y a fait le mois dernier 17 morts et causé de considérables dégâts.



Les autorités ont décrété un couvre-feu à Volos, une ville de près de 140.000 habitants, alors qu'une tempête baptisée Elias touchait terre, transformant les rues en rivières.



Cette tempête, la deuxième à frapper le pays en trois semaines, a déjà provoqué des inondations sur l'île d'Eubée, près d'Athènes. Des villages situés aux alentours de Volos ont été évacués.



Début septembre, le centre de la Grèce a été dévasté par les pluies cataclysmiques déversées par la tempête Daniel, qui ont détruit les cultures et tué des dizaines de milliers d'animaux dans une zone qui constitue le cœur de la production agricole grecque.



Le ministre de l'Agriculture, Lefteris Avgenakis, a déclaré mercredi que les équipes de nettoyage s'étaient déjà débarrassé de plus de 180.000 cadavres de bétail et de volaille, mais que d'autres élevages restaient impossibles à atteindre.



Les cultures détruites comprennent du coton, du maïs, du blé, des pommes et des kiwis.