Nouvelles frappes israéliennes sur l'un des principaux ports de Syrie

Beyrouth, Liban | AFP | mardi 28/12/2021





L'agence de presse officielle syrienne a accusé mardi l'armée israélienne d’avoir lancé des missiles sur le parc à conteneurs du port de Lattaquié, après une attaque similaire le 7 décembre. Il y aurait "des dégâts matériels significatifs", selon Sana.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien depuis que la guerre civile y a éclaté en 2011, ciblant des positions gouvernementales ainsi que des forces soutenues par l'Iran et des combattants du Hezbollah.

Le 7 décembre, Israël a lancé des frappes contre une cargaison d'armes iraniennes dans le port de Lattaquié, situé dans le centre-ouest de la Syrie dirigée par le président Bachar al-Assad, sans faire de victimes. Il s'agissait de la première attaque contre ce port depuis le début de la guerre, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

L'État hébreu commente rarement les frappes qu'il mène contre son voisin du nord, mais a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne permettrait pas à son ennemi, l'Iran, d'étendre son influence en Syrie. L'Iran, considéré comme le principal allié régional du régime syrien, a fourni une aide politique, économique et militaire à Damas depuis le début du conflit en 2011.