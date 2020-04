Nouvelles dispositions pour les retours au fenua

Les routes aériennes entre la Polynésie française et l’extérieur sont closes depuis le 27 mars dernier. En revanche, dans la perspective d’un “retour plus important de Polynésiens les prochaines semaines et d’une ouverture des vols à d’autres personnes, en particulier aux fonctionnaires de l’État”, des dispositions ont été précisées. Ainsi, avant d’embarquer pour un vol à destination de la Polynésie française, toute personne devra “se soumettre à un test de dépistage et prendre l’engagement de se conformer à son arrivée en Polynésie française aux règles de quarantaine”. Une mesure d’ores et déjà mise en œuvre. Cependant, la quarantaine s’effectuera dans un établissement dédié. Les voyageurs devront observer un isolement strict de 14 jours, mais qui “pourra être prolongé sur avis médical”.