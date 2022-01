Nouvelles dégradations d'établissements scolaires en Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 27/01/2022 - "De nombreuses écoles, collèges ou lycées" ont été "souillés" ou "cadenassés", en Guadeloupe dans les communes de Pointe-à-Pitre, les Abymes et le Gosier a dénoncé jeudi le rectorat dans un communiqué.



La rectrice de région académique, Christine Gangloff-Ziegler, "condamne une nouvelle fois les cadenassages et les dégradations constatés ce matin" dans huit établissements des Abymes (six écoles, un collège et un lycée), trois écoles de Pointe-à-Pitre et au collège du Gosier.



Même si ce type de dégradation est assez fréquent dans l'archipel, il est rare qu'autant d'établissements soient touchés simultanément. Des plaintes ont été déposées indique le rectorat.



Les écoles des Abymes et de Pointe à Pitre "ont été souillées" avec de l'huile de vidange, et le lycée Baimbridge des Abymes "a été cadenassé alors même que les épreuves nationales de l'agrégation y étaient organisées". "Au Gosier, c'est le collège Bambuck qui a été cadenassé", selon la même source.



Dans les écoles, "l'accueil des élèves n'a pu être assuré, dans la plupart des cas", mais dans les collèges, "malgré ces conditions, l'accueil des élèves a pu être assuré", selon le rectorat qui dénonce des "actes de délinquance".



"Ces actes de vandalisme pénalisent une nouvelle fois lourdement les élèves dans leur formation alors que beaucoup ont déjà mené des actions, avec leurs équipes éducatives, pour appeler les adultes à plus de responsabilité à leur égard et sur le plan environnemental", a souligné la rectrice.