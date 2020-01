Nouvelle vague marketing représente Tahiti en Australie et en Nouvelle-Zélande

Tahiti, le 28 janvier 2020 - L’agence Nouvelle vague marketing, basée à Sydney en Australie, a été désignée pour représenter Tahiti Tourisme et promouvoir Tahiti Et Ses Îles sur les deux marchés, Australie et Nouvelle-Zélande, à partir du 1er février. L'agence est dirigée par Caroline Brunel.



Caroline Brunel est l’un des visages les plus familiers et les plus fiables de l’industrie du voyage. Avec ses 20 ans d’expérience dans le marketing et la gestion du tourisme, elle a occupé de nombreux postes de haut niveau, en France, en Scandinavie et en Australie.