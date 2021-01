Nouvelle mise au point de Fritch à propos des réseaux sociaux

Tahiti, le 12 janvier 2021 - Édouard Fritch, président de la Polynésie française, a adressé mardi ses traditionnels vœux à la presse. L'intéressé a notamment appelé les représentants des médias locaux à "la nécessaire modération des commentaires" sur les réseaux sociaux, où "le flot d'insultes, voire de menaces de mort" se sont déversés ces derniers mois.



Le président du Pays, Édouard Fritch, a convié mardi les représentants des médias locaux pour leur adresser ses traditionnels vœux pour l'année à venir. Sur la crise du Covid-19 tout d'abord, le chef de l'exécutif a rappelé "le rôle des médias qui ont joué un rôle en relayant les messages de prévention."



Puis Édouard Fritch est revenu sur les critiques qui ont touché son gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire et a notamment insisté sur le rôle des réseaux sociaux, "formidables vecteurs pour tous ces Polynésiens qui, du jour au lendemain, sont devenus experts en tout". "Mais il est normal pour des hommes et des femmes politiques d'être remis en cause. Ce qui est moins normal, c'est le flot d'insultes, voire de menaces de mort, qui s'est déversé au travers des réseaux sociaux (…) Des faits extrêmement graves mais qui ne correspondent pas à l’état d’esprit de la majorité des Polynésiens", a insisté l'intéressé en rappelant les cas de la députée Maina Sage et du ministre de la Santé, Jacques Raynal. "Je voudrais quand même souligner le fait que la plus grande partie des propos injurieux ont été tenus dans les commentaires des articles que vous publiez tous sur Facebook. J’en appelle donc à ce que la nécessaire modération des commentaires soit effectuée par vos soins, et pas seulement pour ce qui concerne la Covid."



L'année dernière déjà Édouard Fritch avait adressé des vœux pédagogiques à la presse en les mettant en garde contre "le règne de l’immédiateté, du toujours plus vite, tout le temps, à tout moment" imposé par les réseaux sociaux.