Nouvelle menace de grève des aiguilleurs du ciel pour le pont de l'Ascension, les 9, 10 et 11 mai

Paris, France | AFP | mardi 23/04/2024 - Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA, majoritaire) a annoncé mardi déposer un nouveau préavis de grève pour les journées des jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mai, pour le pont de l’Ascension, alors qu'une grève massive se profile déjà jeudi.



Le syndicat, qui conteste la refonte du contrôle aérien en France et demande des mesures de compensation et des hausses de salaires, a déploré dans un communiqué l'échec de la conciliation "notamment sur la question de l'accompagnement social" et donne à nouveau 15 jours aux pouvoirs publics pour "s'inscrire dans la recherche de solutions".



Ce jeudi, le mouvement devrait être "fortement suivi", d'après la principale organisation regroupant les entreprises du transport aérien (Fnam).



"On nous a parlé de 75% [de vols supprimés] à Orly et de 65% à Roissy-Charles de Gaulle. Ça aura un impact énorme", a annoncé son président, Pascal de Izaguirre.



La direction générale de l'aviation civile (DGAC) doit communiquer ses prévisions d'annulations de vols mardi en fin d'après-midi.



Outre les annulations, il faut s'attendre à "de très gros retards", a indiqué à l'AFP un secrétaire national du SNCTA, sous couvert d'anonymat.



La réforme du contrôle aérien vise à "augmenter la productivité", selon un responsable du SNCTA. Le syndicat souhaite "accompagner cette recherche de performance" via des hausses de salaires qui les feraient converger vers les "standards sociaux européens", selon la même source.

le Mardi 23 Avril 2024 à 08:12 | Lu 59 fois