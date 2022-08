“Nouvelle dimension” pour l'accompagnement des étudiants du fenua en métropole

Tahiti, le 10 août 2022 – Dès le mois de septembre, les étudiants polynésiens qui partent à Angers, Paris ou Toulouse, pourront bénéficier d'un nouveau dispositif d’accompagnement renforcé. Démarches administrative, transports ou découverte de la ville : ils seront épaulés pour faciliter leurs premiers pas en France.



Alors que de nombreux étudiants s'envolent chaque année vers la métropole pour y effectuer leurs études supérieures, le ministère de l'Éducation, en partenariat avec la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN), annonce que ceux qui iront suivre un cursus à Paris, Angers ou Toulouse vont bénéficier d'un nouveau dispositif dès le mois de septembre prochain.



Ainsi, le Pays indique par voie de communiqué que ces étudiants vont avoir accès à une “solution d'accompagnement” et qu'ils seront guidés dans leurs démarches administratives, dans la découverte de la ville et des moyens de transports. Il s'agit de “faciliter leurs premiers pas d'étudiant dans l'hexagone”. Dès septembre, les “étudiants qui le souhaitent seront mis en relation avec leur parrain, élu MGEN, lors d'un temps d'accueil. Ce moment dédié leur permettra également d'identifier leurs pairs, d'échanger avec les associations des étudiants de Polynésie”.



Pour bénéficier du dispositif : Alors que de nombreux étudiants s'envolent chaque année vers la métropole pour y effectuer leurs études supérieures, le ministère de l'Éducation, en partenariat avec la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN), annonce que ceux qui iront suivre un cursus à Paris, Angers ou Toulouse vont bénéficier d'un nouveau dispositif dès le mois de septembre prochain.Ainsi, le Pays indique par voie de communiqué que ces étudiants vont avoir accès à une “solution d'accompagnement” et qu'ils seront guidés dans leurs démarches administratives, dans la découverte de la ville et des moyens de transports. Il s'agit de “faciliter leurs premiers pas d'étudiant dans l'hexagone”. Dès septembre, les “étudiants qui le souhaitent seront mis en relation avec leur parrain, élu MGEN, lors d'un temps d'accueil. Ce moment dédié leur permettra également d'identifier leurs pairs, d'échanger avec les associations des étudiants de Polynésie”.Pour bénéficier du dispositif : https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/memaecdn-inscription-evenement-mon-accompagnement-

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 10 Août 2022 à 14:32 | Lu 698 fois