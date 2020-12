Nouvelle campagne de bourses majorées pour les étudiants polynésiens

Après un premier appel à candidatures pour l’obtention des bourses majorées pour l’année universitaire 2020-2021, le ministère de l’Éducation a décidé d’ouvrir une deuxième session de campagne pour cette année jusqu'au 29 janvier 2021. Cette nouvelle opportunité qui s’offre aux jeunes étudiants polynésiens, a pour vocation d’enrichir le vivier de compétences locales parmi une liste de filières prioritaires. La liste des filières retenues comme prioritaires a été mise à jour. Les filières pourvues ont été retirées de la liste initiale. Vous pouvez la consulter sur le site internet de la D.G.E.E. ( www.education.pf , Rubrique "bourses et allocations d’études").Les jeunes étudiants motivés pour poursuivre leurs études pourront bénéficier de cette aide. Après étude du dossier du candidat par tous les ministères lors d’une commission d’attribution, les allocations iront aux jeunes les plus méritants et ayant postulé sur les filières identifiées par le gouvernement et règlementées par l’arrêté du Conseil des ministres du 22 octobre 2020. L’accent sera mis sur l’assiduité dont les étudiants feront preuve au cours de la poursuite de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les bénéficiaires s’engageront par convention à revenir exercer en Polynésie Française, après l’obtention du diplôme prévu dans la filière reconnue prioritaire par le Pays, pour une durée équivalente au double du nombre d’années d’études financées. Les démarches d’inscription sont entièrement dématérialisées et accessibles sur le site de la DGEE, www.education.pf