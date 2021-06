Nouvelle augmentation des prix à la pompe

Tahiti, le 23 juin 2021 - Les prix à la pompe du litre d'essence sans plomb et du gazole augmentent de 5 Fcfp à partir du 1er juillet.



La décision a été prise en conseil des ministres mercredi. Une revalorisation de 5 Fcfp est actée à partir du 1er juillet sur les prix au détail de l'essence sans plomb, du gazole, du kilo de gaz et du pétrole lampant. Ainsi, à compter du mois prochain, le prix à la pompe de l’essence sans plomb passera de 126 Fcfp/litre à 131 Fcfp/litre et celui du gazole de 128 Fcfp/litre à 133 Fcfp/litre.



Depuis le début de l'année, ce sera la deuxième augmentation de 5 Fcfp des prix à la pompe, en 2021. Une première revalorisation avait en effet été décidée le 1er avril dernier. Le gouvernement justifie mercredi cette dernière augmentation "compte tenu du maintien des tendances haussières des cours et afin de pondérer ces fortes variations auprès des consommateurs polynésiens". Un communiqué qui souligne aussi que les prix à la pompe revalorisés au 1er juillet prochain "restent toujours inférieurs à ceux d’avant la crise du Covid-19".