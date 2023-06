Nouvelle-Zélande: un suspect poursuivi pour meurtres après l'incendie d'un hôtel

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 31/05/2023 - Un homme de 48 ans soupçonné d'avoir causé l'incendie criminel qui a fait cinq morts dans un hôtel de la capitale de la Nouvelle-Zélande est désormais poursuivi pour meurtres, a annoncé jeudi la police.



Le suspect, interpellé deux jours après l'incendie du 16 mai, était déjà en détention provisoire pour "incendie volontaire" et doit désormais répondre de cinq accusations de meurtre.



Le matin du 16 mai, les flammes avaient dévoré le Loafers Lodge, un établissement de 92 chambres accueillant sur quatre étages des travailleurs et des personnes défavorisées dans la capitale Wellington.



Les sapeurs-pompiers avaient affirmé avoir localisé les corps de six victimes mais la police a finalement établi le bilan à cinq morts.



L'inspecteur Dion Bennett, actuel responsable de la police de Wellington, a précisé que les familles des victimes ont été informées des nouvelles charges pesant sur le suspect.



Lors d'une première comparution devant un tribunal le 19 mai, ce dernier avait nié avoir allumé le feu.



"J'ai besoin d'une caution, j'ai besoin d'un bon avocat. Quelqu'un d'autre l'a fait", avait-il crié.