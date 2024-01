Nouvelle Zélande: un pêcheur sauvé par sa montre après 24 heures en mer

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 03/01/2024 - Un pêcheur néo-zélandais a été sauvé par ce que la police a qualifié jeudi de "miracle absolu", après avoir passé près de 24 heures dans l'eau, en utilisant le reflet du soleil sur sa montre pour attirer l'attention.



Pendant son calvaire, un requin s'est approché du pêcheur pour "le renifler", a raconté le sergent de police Will Hamilton.



L'homme était en train de pêcher en solitaire lorsqu'il est tombé à la mer mardi après avoir attrapé un marlin au large de la péninsule de Coromandel, sur la côte est de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.



Il a été entraîné par les courants et n'a pas pu regagner son bateau, a indiqué le sergent Hamilton.



"Il a passé une nuit froide dans l'océan, trop épuisé pour continuer à nager. Pendant qu'il était dans l'eau, un requin est même venu le renifler avant de repartir", a-t-il ajouté.



Mercredi après-midi, trois hommes pêchant dans la région ont remarqué un reflet inhabituel dans l'eau.



"Ils ont décidé de chercher et ont découvert un autre pêcheur qui tentait désespérément d'attirer leur attention en utilisant le reflet du soleil sur sa montre", a déclaré M. Hamilton.



"C'est un véritable miracle que le pêcheur soit encore en vie après cette épreuve. Sans l'intervention rapide des trois hommes qui l'ont repêché, l'issue aurait certainement été tragique".