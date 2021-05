Nouvelle-Zélande: trois personnes grièvement blessées lors d'une attaque au couteau

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 09/05/2021 - Un homme armé a poignardé lundi quatre personnes dans un supermarché néo-zélandais, et trois d'entre-elles ont été grièvement blessées, selon les autorités qui ont exclu un acte terroriste.



La police a indiqué que les faits se sont produits dans un supermarché à Dunedin, une ville située au sud de ce pays habituellement très pacifique.



Des témoins ont affirmé que l'homme, muni de deux couteaux, a poignardé des employés du supermarché et que des clients qui tentaient d'intervenir ont été blessés.



La Première ministre Jacinda Ardern a indiqué lors d'une conférence de presse qu'en l'état actuel de l'enquête "rien ne laisse penser qu'il s'agit d'un acte terroriste".



Un commandant de police a qualifié cet incident d'"attaque aléatoire" et affirmé que l'auteur présumé, qui a été placé en détention, comparaîtra mardi devant un tribunal.



La Nouvelle-Zélande demeure traumatisée par l'attaque des mosquées Christchurch au cours de laquelle un suprémaciste blanc avait ouvert le feu, tuant 51 fidèles.



Depuis, le gouvernement néo-zélandais a durci la législation en matière d'armes à feu.