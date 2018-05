Nouvelle-Zélande: Mme Ardern révèle ses dipositions pour son congé maternité

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 13/05/2018 - Jacinda Ardern, la Première ministre de Nouvelle-Zélande qui attend son premier enfant, a révélé lundi les arrangements prévus pour présider aux destinées du pays pendant ses six semaines de congé maternité.



Mme Ardern, 37 ans, a expliqué qu'elle continuerait de travailler le plus longtemps possible jusqu'à la date prévue pour la naissance, à savoir le 17 juin.



Puis, elle remettra le pouvoir à son adjoint, le vice-Premier ministre et franc-tireur populiste Winston Peters.



En tant que Premier ministre par intérim, M. Peters prendra soin des affaires courantes mais la cheffe de gouvernement travailliste sera consultée sur les questions importantes.



"Je continuerai à recevoir les documents du gouvernement alors j'imagine qu'il y aura un dialogue dans les deux sens", a-t-elle dit à la presse. "Je pourrais de temps à autre appeler le Premier ministre par intérim et il pourrait par moments choisir de m'appeler".



La charismatique dirigeante deviendra la première cheffe de gouvernement en exercice de Nouvelle-Zélande à mettre au monde un enfant, et la seconde seulement dans le monde.



L'ancienne Première ministre pakistanaise Benazir Bhutto avait donné naissance à son deuxième enfant pendant son mandat en 1990 mais elle était retournée quasiment immédiatement au travail.



L'arrangement avec M. Peters est déjà en vigueur pendant ses voyages à l'étranger, a souligné également Mme Ardern. Ce sera "juste un peu plus long".



Pendant la campagne électorale, Mme Ardern avait refusé de répondre aux questions sur ses intentions en matière de maternité. Celle-ci ne doit pas avoir de conséquence sur la carrière des femmes, avait-elle martelé.



Après l'annonce de sa grossesse, elle avait dit que la naissance n'aurait pas de conséquence sur ses capacités à faire son travail, déclarant: "je suis enceinte, pas handicapée".