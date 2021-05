Nouvelle-Zélande: Jacinda Ardern reconnaît des différends avec la Chine

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 02/05/2021 - La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a reconnu lundi des divergences avec la Chine en matière de droits de l'Homme alors que son gouvernement est critiqué pour ne pas se montrer suffisamment ferme avec Pékin à ce sujet.



Dans un discours prononcé à Auckland lors d'un sommet économique avec la Chine, Mme Ardern a affirmé que son pays a déjà fait part à Pékin de ses "profondes inquiétudes" quant à l'érosion des libertés démocratiques à Hong Kong et à la manière dont est traitée la minorité ouïghoure du Xinjian.



La dirigeante de centre-gauche a cependant rappelé que la Nouvelle-Zélande est indépendante en matière de politique étrangère et donc libre de choisir si ces questions doivent être abordées publiquement ou dans le cadre d'entretiens privés avec des dirigeants chinois.



Elle a également admis que sur certaines questions, la Chine et la Nouvelle-Zélande ne seront jamais d'accord.



"Il n'aura échappé à personne ici qu'à mesure que le rôle de la Chine dans le monde s'accroît et évolue, les différences entre nos systèmes (...) deviennent plus difficiles à concilier", a-t-elle déclaré.



"C'est un défi auquel nous, et de nombreux autres pays de la région indo-pacifique, mais aussi d'Europe et d'autres régions, sommes également confrontés".



"Nous devons reconnaître qu'il y a certaines choses sur lesquelles la Chine et la Nouvelle-Zélande ne sont pas, ne peuvent pas être et ne seront pas d'accord", a-t-elle déclaré. "Cela ne doit pas altérer nos relations, c'est simplement une réalité".



La ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta, a récemment affirmé que Wellington ne laissera pas l'alliance des services de renseignement "Five Eyes" (Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada), lui dicter sa politique avec son principal partenaire commercial.



Quelques mois auparavant, le ministre du Commerce, Damien O'Connor, avait exhorté l'Australie à faire preuve de davantage de "respect" envers Pékin, après la signature par l'archipel d'un accord de libre-échange renforcé avec la Chine.



Les tensions entre Canberra et Pékin ne cessent de croître depuis 2018 en raison de différends sur un nombre croissant de sujets, de la technologie 5G aux accusations d'espionnage, en passant par Hong Kong, ou encore les origines du coronavirus.