Nouvelle-Zélande: Ardern s'engage à démissionner si elle perd les élections

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 15/10/2020 - La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré jeudi qu'elle démissionnerait de ses fonctions de leader du parti travailliste en cas de défaite lors des élections de samedi, où son parti est donné gagnant par les sondages.



A la question de savoir si elle entendait rester à la tête de l'opposition en cas de défaite, Mme Ardern a répondu "non", d'un ton ferme, à l'occasion d'un débat télévisé.



A 40 ans, la Première ministre, qui depuis sa prise de fonctions en 2017 a eu à gérer une série de crises, notamment la pire attaque terroriste perpétrée dans l'archipel et le défi de la pandémie, a reconnu avoir consenti de nombreux sacrifices.



"Je ne prends jamais pour acquis le fait que je suis ici. Je donne tout ce que j'ai", a-t-elle dit.



"Quelle que soit la crise (...) vous aurez toujours l'assurance que je donnerai tout ce que qui est en mon pouvoir pour assurer ces fonctions, même si cela signifie un immense sacrifice".



Un sondage TVNZ publié jeudi crédite le parti travailliste de 46% des suffrages, soit un point de moins que le précédent, il y a un mois.



La formation de Mme Ardern garde cependant une solide avance sur le Parti national qui a également perdu un point pour atteindre 31%.



Interrogée sur le message qu'elle souhaite envoyer aux indécis, Mme Ardern a expliqué que les Néo-Zélandais ont besoin d'un gouvernement stable et qu'ils doivent "se serrer les coudes en période d'incertitude" afin de participer à une reprise économique rapide.



La dirigeante du Parti national, Judith Collins, a de son côté estimé que son parti est mieux placé pour redresser économiquement le pays entré en récession en raison du coronavirus.



"J'apporte une réelle expérience professionnelle dans la situation économique grave dans laquelle nous nous trouvons actuellement, ainsi que la capacité de prendre des décisions", a-t-elle déclaré.