Nouvelle-Calédonie: une jeune femme retrouvée morte la nuit de la Saint-Sylvestre, son conjoint recherché

Nouméa, France | AFP | lundi 01/01/2024 - Le corps d'une mère de famille de 29 ans a été découvert le 1er janvier à l'aube à Bourail, dans le centre de la Nouvelle-Calédonie, son conjoint étant activement recherché, a-t-on appris lundi auprès du procureur de Nouméa.



Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi sur un chemin rural de Bourail, dans le centre de la Nouvelle-Calédonie, selon le parquet.



D'après un témoin, une dispute aurait éclaté entre la victime et son conjoint, dans un contexte d'alcoolisation importante. Des coups auraient été échangés et, selon ce même témoin cité par le procureur de la République Yves Dupas, le couple serait resté dormir sur place à la belle étoile.



L'homme, réveillé au milieu de la nuit, n'aurait pas réussi à réveiller sa compagne, a précisé le procureur dans un communiqué. Il se serait rendu chez un membre de sa famille à qui il aurait confié la situation avant de retourner sur les lieux et d'appeler les pompiers, puis de disparaître.



A leur arrivée, les pompiers ont constaté le décès de la jeune femme qui portait des traces de coups, notamment au visage. Elle était mère de trois enfants.



Une enquête pour homicide volontaire par conjoint a été ouverte et un important dispositif de recherche déployé pour tenter de retrouver l'auteur présumé.



En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours en France. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.



Au total, 244.300 victimes de violences conjugales, en grande majorité des femmes, ont été recensées par les forces de l'ordre, une hausse de 15% par rapport à 2021, interprétée par les associations comme le signe d'une meilleure prise en compte de leur parole.