Nouvelle-Calédonie: un policier en détention provisoire pour homicide involontaire

Nouméa, France | AFP | jeudi 27/01/2022 - Un fonctionnaire de police impliqué, alors qu'il était fortement alcoolisé, dans un accident de la route qui avait fait un mort début décembre en Nouvelle-Calédonie a été mis en examen pour homicide involontaire et placé en détention, a-t-on appris jeudi auprès du procureur de la République de Nouméa.



Le 4 décembre dernier, un choc frontal entre deux véhicules avait coûté la vie à une femme de 66 ans et fait trois blessés graves, à Poindimié (nord-est de la Calédonie). Deux policiers, très fortement alcoolisés mais hors service au moment des faits, ont été placés en garde à vue le 25 janvier avant d'être déférés devant un juge d'instruction.



Le conducteur du véhicule responsable de la collision, un fonctionnaire de police de 46 ans, a été placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide involontaire mercredi soir, a indiqué le parquet de Nouméa.



Un autre policier, âgé de 54 ans, propriétaire du véhicule mais qui avait laissé le volant à son collègue, a été mis en examen pour complicité. Il a été placé sous contrôle judiciaire.



L'audition des policiers avait dû être reportée en raison de l'hospitalisation de l'un d'entre eux, blessé lors de l'accident.



Selon le procureur, le conducteur présentait un taux d'alcoolémie de 3,19 g/l au moment des faits et conduisait à une vitesse excessive. L'autre policier affichait pour sa part un taux d'alcoolémie de 2 g/l de sang. Les deux hommes ont reconnu avoir commencé à s'alcooliser la veille au soir.



Un témoin direct de la scène a par ailleurs indiqué aux enquêteurs que le véhicule des policiers "roulait à toute vitesse" et s'était déporté sur la voie de gauche dans un virage, venant percuter la voiture des victimes.