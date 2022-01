Nouvelle-Calédonie: un homme tue son ex-compagne avant de se suicider

Nouméa, France | AFP | dimanche 23/01/2022 - Une femme de 22 ans est décédée samedi en Nouvelle-Calédonie, tuée par balle par son ex-compagnon, qui a ensuite retourné l’arme contre lui, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de Nouméa.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le couple avait mis fin en décembre dernier à cinq ans de vie commune et l’homme de 28 ans résidait depuis chez sa sœur à la tribu de Kaarac, sur la commune de Koumac (extrême-nord de la Calédonie).



Samedi, une violente dispute aurait éclaté, selon la sœur du jeune homme alertée par les cris, alors que la victime était venue rendre des effets personnels à son ex-concubin.



La jeune femme serait sortie en courant de la maison pour se réfugier derrière sa voiture, avant d'être atteinte par une balle dans la nuque, tirée depuis la fenêtre du logement.



L’auteur du coup de feu a ensuite retourné l'arme contre lui, se blessant mortellement à la tête.



Le procureur de la République a ouvert une enquête pour homicide par concubin et demandé l’autopsie des deux corps.



Le jeune homme était connu pour des faits de violences en 2018 et possédait deux armes, dont celle du crime, une carabine de calibre 270 qui n’avait pas fait l'objet d’une déclaration administrative, contrairement à la réglementation pour les armes de cette catégorie.



Il y a un mois le 23 décembre 2021, un drame similaire s’était produit à Païta (agglomération de Nouméa). Un homme avait tué son ex-compagne de 22 ans, mère de deux enfants, avec une arme à feu avant de se suicider.